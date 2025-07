Fome se espalha e mata na Faixa da Gaza

Dez pessoas morreram de fome nas últimas 24 horas na Faixa de Gaza, elevando o número de vítimas fatais da inanição nos últimos dias a 111. 80 delas são crianças.

Os números são do Ministério da Saúde do território palestino.

Hoje, mais de 100 entidades de ajuda humanitária divulgaram um manifesto no qual alertam que "a fome em massa se espalha pela Faixa de Gaza", provocada pelo cerco de Israel.

A lista de organizações inclui Médicos Sem Fronteiras, Oxfam e Save the Children.

Donald Trump afirmou ontem à noite que os EUA fecharam um acordo com o Japão, que estará sujeito a uma tarifa de 15% - 10 pontos percentuais menor do que os 25% que haviam sido anunciados pelo presidente americano em abril.

A Coca-Cola confirmou que começará a usar açúcar de cana no refrigerante produzido nos EUA, onde atualmente a bebida no país é adoçada com xarope de milho, mais barato.