Fluxo cambial total de 14 a 18 de julho é positivo em US$ 216 milhões, afirma BC

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 216 milhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 23. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 689 milhões entre 14 e 18 de julho. O comercial, saldo positivo de US$ 904 milhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 9,373 bilhões e vendas de US$ 10,062 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 4,416 bilhões e exportações de US$ 5,320 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 633 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 944 milhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 3,743 bilhões em outras operações.

Acumulado

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 15,348 bilhões em 2025, até o dia 18 de julho, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 46,150 bilhões. O comercial tem entrada líquida de US$ 30,802 bilhões.

O segmento financeiro tem compras de US$ 309,332 bilhões e vendas de US$ 355,483 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 126,858 bilhões e exportações de US$ 157,660 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 18,285 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 40,444 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 98,931 bilhões em outras operações.