Filha de Junior é diagnosticada com síndrome que afeta rins; entenda doença

Junior Lima e Mônica Benini divulgaram um vídeo ontem para falar sobre a descoberta de uma doença na filha Lara, de três anos. No Instagram, casal contou que a menina tem síndrome nefrótica, uma condição que afeta o funcionamento dos rins.

O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento. Ela está super bem, está se recuperando, está em remissão. Junior Lima, em vídeo no Instagram

O que é síndrome nefrótica?

Distúrbio nos rins causa a perda excessiva de proteína na urina. A doença, que pode afetar adultos e crianças, é caracterizada por uma lesão na membrana do órgão, que é responsável por filtrar o sangue. Como consequência, há um acúmulo de líquido no corpo, causando inchaço.

Principais sintomas envolvem inchaços pelo corpo e espuma no xixi. Edema ocorre principalmente no rosto, pé e tornozelo. Outros sinais são: perda de apetite, mal-estar geral e dor abdominal. Há ainda outros quadros relacionados à síndrome, segundo Américo Cuvello Neto, nefrologista e coordenador do Centro Especializado em Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP).

O paciente pode apresentar aumento de colesterol e de triglicérides. Às vezes, isso aumenta o risco de fenômenos relacionados à trombose devido ao entupimento dos vasos sanguíneos — isso tudo pode acontecer como consequência da síndrome. Américo Cuvello Neto, nefrologista

Evolução da doença no público infantil costuma ser benigna. "Nas crianças, a causa mais comum da síndrome é a lesão mínima [no rim]. Depois de uma ampla avaliação médica, é possível instituir um tratamento que diminua a retenção de líquido e a perda de proteínas", diz o nefrologista.

Distúrbio é raro nas crianças

Prevalência gira em torno de 14 a 17 casos a cada 100 mil crianças. Segundo Fábio Auriemma, nefrologista na rede hospitalar Kora Saúde, a faixa etária mais acometida costuma ser entre 2 e 6 anos, sendo essa a fase em que a maioria dos diagnósticos é feita. "Em termos de incidência, isso representa de dois a sete novos casos por ano, dependendo da população estudada", explica o médico.

É importante que os pais fiquem atentos ao aparecimento repentino de inchaços, que muitas vezes passam despercebidos no início ou são confundidos com outras condições. Fábio Auriemma, nefrologista

Criança pode (e deve) levar uma vida normal. A única exceção é durante uma recaída da doença, principalmente se o quadro estiver mais grave. Nessas situações, pode ser necessário o afastamento temporário das atividades e, em alguns casos, até internação.

Por conta do acúmulo de líquido e do esforço extra que o corpo precisa fazer, a criança pode começar a se sentir mais cansada. Como crianças costumam ser naturalmente ativas, esse cansaço pode passar despercebido no início, mas tende a se tornar mais evidente à medida que a doença progride. Fábio Auriemma, nefrologista

Como funciona tratamento?

No geral, inclui uso de medicações, como corticoides. De acordo com o especialista do Hospital Oswaldo Cruz, não é uma condição tratada rapidamente, ou seja, dura, no mínimo, oito semanas. "Às vezes, o paciente responde bem e a doença não volta mais, e ele fica curado. Mas pode acontecer de pararmos com a medicação e a doença voltar", diz. Neste caso, o tratamento pode ser alterado. "Por isso o seguimento da síndrome com o médico é importante. Não é como uma pneumonia que você trata e pronto", explica Neto.

"Funciona como uma escadinha". O médico da Kora Saúde diz que a ideia é "subir os degraus" conforme a evolução da criança. "Se ela responde bem aos corticoides, muitas vezes não há necessidade de outras medicações. Mas se não houver melhora, podemos associar diuréticos para ajudar na eliminação do excesso de líquidos, além de medicamentos imunossupressores, que ajudam a controlar a resposta inflamatória dos rins", fala Auriemma.

Cerca de 70% a 75% dos pacientes convivem com a doença de forma crônica. De acordo com Auriemma, apenas uma minoria — algo entre 20% a 25% — pode apresentar resolução completa do quadro, ou seja, a doença desaparece e não volta mais.

Tratamento pode deixar a criança com imunidade baixa. No vídeo, o cantor disse que a filha seria vista usando máscara nos lugares. Isso ocorre devido ao uso de corticoides, que tem como um dos efeitos colaterais reduzir a imunidade da pessoa.

Entenda as causas da doença

Podem ser primárias ou secundárias. As primeiras envolvem problemas diretamente nos rins, como a doença de lesão mínima, conhecida também pela sigla DLM. Neste caso, os médicos não sabem ao certo o motivo da doença, ou seja, é idiopática. Entre as secundárias estão o diabetes e o uso de medicações, como anti-inflamatórios.

Ocorrência da síndrome nefrótica pode variar conforme a região do mundo. Auriemma esclarece que fatores genéticos, ambientais e até infecciosos podem influenciar na incidência. "Em algumas regiões, como no norte da Europa, por exemplo, observa-se uma taxa um pouco mais elevada, especialmente entre crianças com predisposição genética", diz o especialista da Kora Saúde.

Fonte adicional: Manual MSD.