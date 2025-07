Festival Latinidades terá cobertura especial da EBC

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realiza este ano nova parceria com o Festival Latinidades ? o maior evento voltado para mulheres negras na América Latina. Em 2025, o festival será realizado de 23 a 31 de julho, em Brasília, com o tema "Mulheres Negras Movem o Mundo".

A EBC realizará uma cobertura jornalística especial na programação da TV Brasil, contribuindo para ampliar a visibilidade do festival e registrar a importância de suas pautas.

"A iniciativa está alinhada ao compromisso da EBC de comunicar com responsabilidade, promover a cidadania e valorizar o protagonismo de diferentes territórios e identidades que compõem o Brasil", afirma o presidente da EBC, Jean Lima.

Em contrapartida, a parceria contempla a exibição de um vídeo institucional dadurante o evento, reunindo trechos de programas e apresentadores da emissora que abordam temas como afirmação da identidade negra, representatividade e direitos humanos.

"O apoio ao Festival Latinidades 2025 reafirma o propósito da empresa com uma comunicação pública plural, diversa, inclusiva e cidadã", destaca.

Festival Latinidades

Criado em 2008, o Festival Latinidades foi o primeiro festival dedicado às mulheres negras no Brasil. Sua programação destaca a contribuição dessas mulheres para a sociedade em diversas áreas, com ênfase no papel estratégico das artes e da cultura na promoção da equidade de gênero e raça.

A programação completa está disponível aqui.