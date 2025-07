Famílias recebem corpos trocados de vítimas da Air India no Reino Unido

Familiares dos mortos na queda do avião da Air India, em junho, receberam restos mortais com erros de identificação no Reino Unido. A informação é do Daily Mail.

O que aconteceu

Erro foi descoberto por legista britânica. A médica Fiona Wilcox ficou responsável pela identificação dos restos mortais de 12 vítimas repatriados da Índia. Segundo o tabloide britânico, ao comparar o DNA dos restos mortais com amostras fornecidas pelos familiares, ela identificou incompatibilidades.

Família cancelou funeral depois de saber que o corpo que recebeu não era do ente querido. A informação foi fornecida ao site pelo advogado James Healy-Pratt, que representa os familiares das vítimas.

Em outro caso, restos mortais chegaram misturados. Conforme o advogado, uma das famílias recebeu os restos mortais de mais de uma pessoa no mesmo caixão. A separação teve de ser feita antes da realização do enterro.

A única coisa que os familiares querem é seus entes queridos de volta. Mas alguns receberam os restos mortais errados e estão claramente perturbados com isso. Isso já dura algumas semanas e acho que essas famílias merecem uma explicação.

Advogado James Healy-Pratt, ao Daily Mail

Companhia aérea não se pronunciou. Um funcionário da Air India, porém, falou ao jornal britânico The Guardian que a empresa não participou da identificação dos corpos. De acordo com ele, a tarefa ficou sob responsabilidade do hospital.

Acidente aéreo matou 260 pessoas

Acidente aconteceu em 12 de junho. O Boeing 787 Dreamliner, que fazia o voo 171 da Air India, saiu de Ahmedabad rumo a Londres, mas caiu poucos minutos após decolar, sobre uma faculdade de medicina.

260 pessoas morreram no acidente. Destas, 241 estavam dentro do avião e 19 morreram em solo. Apenas um dos passageiros, o britânico Vishwash Kumar Ramesh, 40, sobreviveu.

Relatório preliminar indicou corte no fornecimento de combustível. A análise, feita pelo departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia, mostrou que os dois interruptores do avião que regulam o combustível estavam desativados durante os minutos que antecederam a tragédia.