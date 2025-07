Excesso de peso e chifres de alce causaram acidente aéreo no Alasca, diz relatório

Carne de alce em excesso e um par de chifres fixados em uma das asas e o vento: esses foram os fatores que causaram o acidente de um pequeno avião no Alasca em 2023, no qual o piloto morreu, de acordo com um relatório divulgado esta semana.

Eugene Peltola morreu horas depois que a aeronave, transportando mais de 225 quilos de carne de alce, caiu nas montanhas perto de St. Mary's, no sudoeste do Alasca, em setembro de 2023.

Um relatório divulgado na terça-feira (22) pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) dos Estados Unidos revelou que a carga de carne excedia em cerca de 45 quilos o peso permitido para decolagem do avião, quando ele partiu de uma remota pista de aterrissagem no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Delta do Yukon.

A presença de um par de chifres de alce no suporte da asa direita do avião, uma prática comum no Alasca, provavelmente teria dificultado ainda mais o voo, segundo o relatório, devido ao seu efeito na aerodinâmica.

Segundo o chefe da região do Alasca do NTSB, Clint Johnson, declarou à mídia local, houve três fatores principais que contribuíram para o acidente do Piper PA 18-150 Super Cub: o peso, a presença de chifres em uma das asas e o vento.

"O primeiro foi, obviamente, o excesso de peso, sem dúvidas", afirmou, segundo o site Alaskanewssource.com.

"Se tivesse sido possível eliminar um desses fatores, provavelmente não estaríamos tendo esta conversa. Mas a combinação de todos eles resultou neste trágico acidente", explicou.

Peltola era casado com a política Mary Peltola, a primeira nativa do Alasca a ocupar um assento no Congresso dos Estados Unidos (2022-2025).

