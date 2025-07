EUA se calam, e governo Lula teme que tarifaço comece mesmo em agosto

O silêncio diplomático dos EUA está criando no governo Lula a preocupação de que o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros realmente vá ser implementado no início de agosto -contrariando a tradição de recuos do segundo governo de Donald Trump.

Negociadores americanos relatam que não podem avançar no diálogo sem determinação expressa do republicano -que atrelou a taxação a uma chantagem em relação à situação judicial do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro nega as acusações.

Apesar do silêncio da outra parte, o governo Lula mantém o foco no diálogo e quer evitar retaliações, pelo menos por enquanto, a depender do impacto das possíveis tarifas.

A consultora Gabrielle Trebat, diretora de Brasil e Cone Sul da McLarty Associates, afirma que o Brasil depende da movimentação de empresários dos EUA para negociar, relata a colunista Mariana Sanches.

E o colunista Graciliano Rocha revela que um importante importador americano de alimentos, a Johanna Foods Inc. e Johanna Beverage Company LLC, processou o governo Trump por avaliar que ele violou leis ao taxar o Brasil.

'Coquetel de crimes'

Na seara da política nacional, Reinaldo Azevedo analisa a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Bolsonaro, que trocou o trabalho parlamentar pela advocacia do pai nos Estados Unidos e agora corre o risco de perder o mandato.

Reinaldo diz que a proposta do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), de nomear Eduardo para um cargo qualquer, é um "coquetel de crimes" -a começar pela tentativa de impedir a cassação de Eduardo.

Já o colunista Josias de Souza afirma que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, finalmente acertou sua rota na reação ao tarifaço, abrindo crédito ao setor produtivo afetado.

