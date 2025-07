EUA e UE se aproximam de acordo para fixar tarifa de 15% sobre produtos europeus, informa FT

(Reuters) - A União Europeia e os Estados Unidos estão se aproximando de um acordo comercial que imporá tarifas de 15% sobre os produtos do bloco europeu, semelhante ao acordo que o presidente norte-americano, Donald Trump, firmou com o Japão nesta semana, informou o Financial Times nesta quarta-feira.

Tanto a UE quanto os EUA renunciariam às tarifas sobre alguns produtos, incluindo aeronaves, bebidas alcoólicas e dispositivos médicos, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O bloco continuará preparando um possível pacote de tarifas retaliatórias de 93 bilhões de euros, fixando taxas em até 30%, caso não consigam chegar a um acordo até 1º de agosto, acrescentou o FT.

A Casa Branca e um porta-voz da UE não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem do FT.

A Comissão Europeia disse anteriormente nesta quarta-feira que seu foco principal é alcançar um resultado negociado com os EUA para evitar as tarifas de 30% que Trump disse que imporá ao bloco europeu em 1º de agosto.

(Reportagem de Kanjyik Ghosh em Bengaluru)