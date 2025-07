Espanha vence Alemanha na prorrogação e vai enfrentar Inglaterra na final da Euro feminina

A atual campeã mundial Espanha se classificou para a final da Eurocopa feminina ao vencer a Alemanha por 1 a 0, graças a um gol de Aitana Bonmatí na prorrogação (113'), nesta quarta-feira (23), em Zurique, na Suíça.

As espanholas vão enfrentar na decisão a Inglaterra, atual campeã europeia, no domingo às 13h (horário de Brasília), em Basileia, numa reedição da final da Copa do Mundo de 2023 (em que venceram por 1 a 0).

A Espanha impôs seu jogo diante de uma sólida Alemanha em um duelo que foi decidido pelo talento de Aitana, atual bicampeã da Bola de Ouro, que finalizou com força e quase sem ângulo após um passe de Athenea del Castillo.

A Espanha rapidamente percebeu que enfrentar a grande dominadora da competição ? oito títulos em 13 edições, com nove vitórias em 10 semifinais até esta quarta-feira ? tinha pouco a ver com seus quatro jogos anteriores na Suíça (quatro vitórias, 16 gols marcados e três sofridos).

Contra a 'Mannschaft', o impacto físico aumentou em vários níveis, e a campeã mundial enfrentou um duelo duro no qual precisou mostrar paciência e aguçar sua criatividade para encontrar brechas diante da forte defesa de cinco jogadoras organizada pelo técnico Christian Wück.

- Bühl desperdiça -

Além disso, na Letzigrund Arena, a 30 minutos da fronteira com a Alemanha, a Espanha jogava praticamente contra os donos da casa, depois de derrotar a Suíça (2 a 0) nas quartas de final diante de 30 mil torcedores da 'Nati'.

A Alemanha poderia ter aberto o placar logo no início, quando, após um erro da defesa espanhola, Klara Bühl (8') ficou diante da goleira Cata Coll, mas chutou para fora.

Esther González (21') respondeu com um chute forte após uma rebatida, para a boa defesa de Ann-Katrin Berger.

Com uma posse de bola incessante, a 'La Roja' passou o restante do primeiro tempo desgastando a equipe alemã que esperava um contra-ataque como única maneira de criar perigo.

Antes do intervalo, a Espanha finalmente conseguiu criar uma série de chances claras: uma cabeçada de Irene Paredes acertou a trave (42'), Mariona Caldentey finalizou sem força (45') e em seguida Esther e Claudia Pina esbarraram novamente na goleira Berger (45'+1).

- Milagre de Cata Coll -

Com a partida seguindo o mesmo padrão ? cerca de 70% de posse de bola para a Espanha ? as melhores chances do segundo tempo foram da Alemanha.

Bühl esbarrou novamente em Cata Coll (62') e quase converteu uma falta da entrada da área (85'), que havia sido marcada pela árbitra brasileira Edina Alves.

Menos afiada após o intervalo, a Espanha recuperou o ímpeto com as entradas de Salma Paralluelo e Athenea, mas ainda assim não conseguia encontrar o gol.

E com o tempo esgotado (90'+4), o milagre de Cata Coll aconteceu: uma defesa em dois tempos em nova tentativa de Bühl e Carlotta Wamser, levando a partida para a prorrogação.

Pacientemente, a Espanha continuou controlando o jogo. Paralluelo avançou pela esquerda e cruzou, mas Athena não conseguiu finalizar (100').

E finalmente, faltando 7 minutos para o fim, foi Aitana quem encontrou o tão aguardado gol que levou a Espanha à sua primeira final europeia.

pm/cl/aam/am

© Agence France-Presse