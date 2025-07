O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é imprevisível. Ele funciona como uma biruta de aeroporto, com o agravante de que nem sempre segue as frequentes mudanças de direção dos ventos.

Esse comportamento errático tem produzido incertezas na economia americana e na do resto do mundo, afetando, negativamente, os movimentos dos mercados — seja de bens e serviços, seja de ativos financeiros. Trump, em seu segundo mandato, ainda mais radical e sem filtros do que no primeiro, instalou um tumulto na economia global.

Colunistas do UOL

Mas as decisões erráticas de Trump não são o único problema — nem o principal — para a condução da economia mundial. As contradições da política econômica que parecem orientar o presidente americano são potencialmente ainda mais desestabilizadoras do que suas decisões e já conhecidas reviravoltas.

A maior destas contradições reside no objetivo de enfraquecer o dólar ante outras moedas para obter ganhos no comércio internacional e aumentar a produção local, com mais empregos nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo exigir do resto do mundo que opere como se a moeda americana continuasse forte e dominante. Querer as duas coisas ao mesmo tempo — o dilema de Trump — configura um combo inviável.

Só há um jeito de compatibilizar esses objetivos antagônicos para tentar resolver o dilema — e Trump tem usado essa saída. É assumir a posição de "imperador do mundo", como mencionou o presidente Lula, em entrevista à CNN Internacional, impondo, por exemplo, sanções comerciais sem razões objetivas a países não inteiramente alinhados.

Moeda desvalorizada, em economias abertas de mercado, estimula exportações e dificulta importações. Se um produto custa R$ 100 e a cotação do dólar sobe de R$ 5 para R$ 6, o valor em dólar cai de R$ 20 para R$ 16,60, tornando o produto mais competitivo no mercado externo e, em consequência, estimulando exportações.

Do outro lado, um produto que custa US$ 100, seria importado a R$ 500, com o dólar a R$ 5 e a R$ 600, com o dólar a R$ 6, restringindo sua competitividade no mercado local e tendendo a reduzir as compras externas.

A imposição de tarifas de importação por Trump, quase sempre sem base técnica, e muitas vezes com explícita motivação política, reforça não só a tentativa de gerar superávits externos maiores, com base num dólar mais fraco, mas também o outro lado da moeda, mantendo a força do dólar por meio da dominação política. Era dessa ideia de dominação a que Trump se referia quando assumiu tom imperial ao declarar que impõe tarifas a quem quiser porque "eu posso".

São vários os canais pelos quais a política econômica de Trump atua para enfraquecer o dólar. O primeiro é justamente o das tarifas de importações, que geram incertezas sobre a expansão do comércio internacional e, na sequência, do próprio crescimento da economia global. As tarifas também acentuam dúvidas sobre a evolução da inflação nos Estados Unidos e, em consequência, do valor real moeda americana.

Outro canal de enfraquecimento do dólar deriva dos ataques à independência do Fed (Federal Reserve, banco central americano). Trump ameaça demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, antes do término de seu mandato, que termina em fins de 2026, porque Powell estaria sendo lento em cortar as taxas de juros de referência. Ao querer impor juros mais baixos e intervindo no Fed, Trump, na prática, enfraquece o dólar, desviando aplicações financeiras para outros mercados.

Um terceiro canal de desvalorização do dólar vem da política fiscal. Apesar das menções em favor da redução dos déficits públicos, as medidas fiscais de Trump, com redução de impostos para os mais ricos e aumento de gastos públicos em áreas como defesa, aprofundam o buraco fiscal. As projeções são de que o déficit público, em 2025, chegará a imensos US$ 2 trilhões, o que representaria quase 7% do PIB (Produto Interno Bruto).

Tem de fato ocorrido uma desvalorização do dólar ante outras moedas, desde a posse de Trump, em janeiro de 2025. O índice DXY, que mede a relação da moeda americana com uma cesta de outras moedas — euro (com quase 60% do total), libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço — caiu 9% até meados de julho e recuou 6,7% nos últimos 12 meses.

Apesar das ações que tendem a promover desvalorizações do dólar, Trump tem insistido em ameaçar impor sanções pesadas a quem ousar contestar a hegemonia do dólar na economia global. Um exemplo evidente e explícito pode ser encontrado nos ataques ao Brics, o grupo de países liderados pela China e do qual o Brasil é membro fundador, que declaradamente busca alternativas ao dólar no comércio internacional.

Movimentos de vendas de títulos do Tesouro americano pela China e outros países, sobretudo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, e de sanções comerciais à Rússia, se acentuaram no primeiro semestre de 2025, em reação às ameaças e efetiva imposição de tarifas e sanções por Trump às exportações para os Estados Unidos dos países do Brics, China na linha de frente.

Para Trump, perder a hegemonia do dólar seria como "perder uma guerra mundial. Segundo ele, o dólar deve permanecer como moeda de reserva mundial "pelas próximas gerações".

O problema é que o próprio governo errático e intimidatório deTrump tem contribuído com atitudes e medidas que, na prática, atuam para enfraquecer o dólar. Desvalorizar a moeda, obtendo assim benefícios para a economia doméstica, e, ao mesmo tempo, exigir, com ameaças políticas, que o dólar permaneça hegemônico é um combo que não tem como dar certo.