Dólar à vista fecha em baixa de 0,78%, a R$5,5239 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O acordo comercial dos Estados Unidos com o Japão e a perspectiva de entendimento com a União Europeia abriram espaço para a queda do dólar ante outras divisas nesta quarta-feira, incluindo o real, ainda que o Brasil siga com dificuldades para encontrar caminhos para negociar com os norte-americanos.

O dólar à vista fechou com baixa de 0,78%, aos R$5,5239, no menor valor de fechamento desde os R$5,5036 de 9 de julho -- dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a tarifa de 50% para os produtos brasileiros, elevando a pressão no mercado de câmbio. No ano, a divisa acumula baixa de 10,60%.

Às 17h05 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil – cedia 0,71%, aos R$5,5320.