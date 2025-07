PMs são presos acusados de matar com fuzil homem já rendido em SP

Dois policiais militares foram presos ontem pela Corregedoria da corporação em uma investigação sobre a morte de um homem em situação de rua no viaduto 25 de Março, na região central de São Paulo.

O que aconteceu

A morte ocorreu durante uma abordagem ao alagoano Jeferson de Souza, 23, feita pelos agentes Alan Wallace dos Santos Moreira e Danilo Gehrinh. Na noite do dia 13 de junho, os dois teriam estacionado a viatura do patrulhamento entre a rua da Figueira e o viaduto Antônio Nakashima quando viram o jovem descendo de uma árvore, em estado supostamente ''alterado''.

Ele teria dito seu nome e falado que era procurado por estupro e agressão. Depois disso, os militares o levaram para uma área de pouca visibilidade, atrás de uma pilastra, para iniciar as agressões — mostrou as imagens das câmeras corporais da dupla.

Alan, então, efetuou três disparos de fuzil contra ele. Danilo, por sua vez, teria tentado obstruir as imagens de sua câmera corporal, apontou a investigação, em uma ''tentativa deliberada de dificultar a responsabilização''. De acordo com o boletim de ocorrência, moradores do outro lado da rua relataram não ter testemunhado a ação.

O baleado foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, mas não sobreviveu. Segundo a perícia realizada, ao qual o UOL teve acesso, a vítima foi atingida na cabeça, no braço direito, no abdômen e também nas costas.

Logo após o crime, os PMs alegaram que o jovem teria tentado pegar a arma de um deles. A gravação analisada pela Corregedoria, no entanto, revelou que ele estava com as mãos para trás do corpo durante a abordagem e ''tranquilo''.

O que diz a PM

Corporação afirmou que decisão de prisão ocorreu após ficar comprovada a execução. Polícia informou ainda que os dois foram detidos preventivamente, encaminhados ao presídio militar Romão Gomes e estão à disposição da Justiça.

Comando disse que será ''muito duro contra policiais que optarem por cometerem crimes''. O porta-voz da instituição, Emerson Massera, disse que ''é o tipo de ocorrência que nos envergonha muito''. ''A Polícia Militar é uma instituição legalista e jamais compactuará com qualquer tipo de excesso ou desvio de conduta por parte de seus integrantes'', escreveu em nota.

O UOL tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestação.