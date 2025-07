'Perdi pai e irmã por complicações do diabetes e não posso descuidar'

Luciana Silva, 52, conhece bem as complicações que o diabetes tipo 2 não controlado é capaz de causar na saúde das pessoas. Primeiro, foi o pai diagnosticado com a doença, depois a irmã. Há ainda a irmã do meio, a mãe e outros familiares. "Perdi meu pai, primos e, mais recentemente, a minha irmã mais velha por [complicações] esta doença", resumiu.

Desde mais nova, Luciana fez de tudo para se manter distante do diagnóstico. Mas, neste ano, ela descobriu o pré-diabetes, que, apesar do "pré", já é uma condição que pode causar complicações, sobretudo se não for tratada corretamente —não é o caso de Luciana, clarinetista formada em música.

Núcleo familiar não se cuida

O primeiro susto foi quando o pai, Álvaro, teve o diagnóstico da doença há mais de 30 anos. Na época, não existiam tantos recursos acessíveis para controlar o diabetes como hoje em dia, segundo ela. "Ele ainda tinha o álcool como complicador, infelizmente."

Pai de Luciana no quartel dos bombeiros de Santos (SP) Imagem: Arquivo pessoal

Família de mineiros, eles foram viver em Sorocaba (SP). E foi bem neste período que os pais se separaram. Como ele estava distante da família, as filhas não sabiam ao certo se o pai tomava cuidado com a alimentação, por exemplo.

Em 1996, assim que voltou para São Paulo de uma viagem a Juiz de Fora (MG), Luciana soube o que tinha acontecido com o pai. Ele foi encontrado morto dentro da própria casa, em Guarulhos (SP), onde vivia na época.

"Meu plano era visitá-lo assim que chegasse. Fiquei arrasada porque, na última vez que o vi, ele estava se cuidando, sem beber e comendo bem."

Luciana ao lado do pai durante baile da formatura do ginásio Imagem: Arquivo pessoal

Bombeiro, o pai era atlético e costumava praticar atividade física. Mas o diabetes sem controle e o álcool foram uma combinação perigosa. "Os médicos disseram que ele morreu em decorrência das complicações do diabetes tipo 2 não controlado, com a bebida alcoólica como um agravante."

'Nunca mais vou descuidar'

Alguns anos depois, Luciana passou a morar em um pensionato, onde acabou engordando cerca de 15 kg. "A dona do local me paparicava e comprava lasanha para mim. Não ia fazer desfeita."

Luciana usando uma blusa que voltou a servir, em 2024 Imagem: Arquivo pessoal

O comportamento começou a preocupar. Fez exames de sangue e veio o resultado: níveis altos de glicose. Foi quando a clarinetista passou a cuidar melhor da alimentação. Reduziu doces e começou a praticar atividade física.

Radicalizei e, depois disso, não consigo mais comer coisas tão açucaradas. Hoje, faço algumas 'compensações', como manter alguns doces diets, tem muita coisa boa.

Só que, neste ano, surgiu um componente novo na vida de Luciana: o estresse, fator que pode desencadear a doença. Ela passou por uma situação complicada no antigo trabalho como professora e foi demitida. Levou os exames para a médica, que ficou surpresa.

"Ela logo perguntou o que estava me estressando porque os outros índices do exame estavam ótimos, tudo bonitinho."

Além do histórico familiar, a médica, então, explicou que o estresse poderia ter desencadeado a doença, além de uma covid-19 recente que Luciana teve. Um estudo de 2023, publicado na revista científica Jama, mostrou que o vírus pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Depois do susto com o pré-diabetes, a clarinetista passou a tomar uma medicação diária, além de seguir as orientações na alimentação e voltar para a atividade física. O resultado foi positivo e a doença foi controlada. Os índices já reduziram, mas Luciana sabe que o tratamento não para aí.

Luciana (esquerda) com as irmãs Eliana e Tânia Imagem: Arquivo pessoal

Quem tem histórico tem de tomar muito cuidado. Minha médica falou que, se não fossem meus bons hábitos, talvez estivesse pior. Hoje, comemoro que os índices de glicose reduziram, mas para nunca mais descuidar.

Irmã não aceitava diabetes

Assim que Luciana descobriu, há 20 anos, que sua glicemia estava alta, a irmã mais velha dela, Tânia, foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Mas a descoberta não foi bem aceita por Tânia.

Luciana ainda bebê no colo da irmã Tânia Imagem: Arquivo pessoal

"Na cabeça dela, ainda era pré-diabetes. Tânia foi morar sozinha, ficou antissocial, mais distante, e não falávamos mais tanto sobre a saúde dela."

A família acreditava que ela se cuidava. "Só descobrimos que ela não estava cuidando quando os surtos começaram", conta. Tânia foi internada após uma crise de confusão mental, com glicemia acima dos 500 mg/dL —o ideal, em jejum, é entre 70 e 99 mg/dL.

Aqui, é importante lembrar que alterações na glicose podem desencadear processos psíquicos.

Descobrimos que o diabetes [não controlado] pode causar esses problemas de transtorno mental da pior forma possível.

A irmã conseguiu escapar da internação em um hospital psiquiátrico. Depois, se isolou da família, quis morar bem longe de São Paulo e escolheu Curitiba. Perderam o contato total em 2023.

Luciana (amarelo) ao lado das duas irmãs Imagem: Arquivo pessoal

Em janeiro deste ano, mais um baque: aos 61 anos, Tânia foi encontrada morta no flat que alugou em Curitiba. Ela teve uma parada cardíaca. Embora não seja possível dizer que apenas o diabetes tipo 2, não controlado, tenha causado o desfecho, a doença aumenta os riscos de problemas cardíacos graves.

A família, então, descobriu que a irmã não tratava da doença, pelo contrário, seguia ignorando o diagnóstico. "Quando cheguei na casa dela, achei muitas comidas açucaradas que não são indicadas. Ela realmente vivia em negação."

Agora, com o pré-diabetes controlado, Luciana pretende manter os cuidados.

Vou cuidar disso seriamente para o resto da vida. Adotei esse mantra.

O papel da genética e os cuidados com a doença

Diabetes tipo 2 é mais comum e corresponde a 90% dos casos. Ocorre quando as células do corpo não respondem à insulina e tem forte relação com excesso de peso e hábitos ruins (má alimentação, estresse, sedentarismo, tabagismo e dormir mal).

O fator genético aumenta o risco de doença. No entanto, não é sempre que uma pessoa com histórico da doença na família vai desenvolver o diabetes tipo 2, uma vez que há outros fatores mais impactantes, de acordo com João Salles, endocrinologista membro da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e diretor do Departamento de Medicina da Santa Casa de São Paulo. "É uma doença desencadeada não só por genética, mas pelo estilo de vida, como sedentarismo e obesidade, que é mais impactante do que a genética."

Luciana atualmente, após conseguir controlar pré-diabetes Imagem: Arquivo pessoal

As complicações mais comuns afetam rins, coração e vasos sanguíneos, olhos e membros inferiores. Os médicos dividem em micro e macrocomplicações. "As micro afetam os olhos, causando perda visual, ou os rins, o que resulta em hemodiálise ou transplante", conta Luciano Giacaglia, endocrinologista e coordenador do Departamento de Diabetes Tipo 2 e Pré-Diabetes da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes).

Já as complicações macro são mais "agressivas". "Aumenta o risco de infarto, AVC, além de amputações dos membros", diz Giacaglia. Sequelas podem ser ainda mais graves entre os tabagistas.

Diabetes é a maior causa de amputações. A cada 20 segundos, uma pessoa é amputada no mundo pela doença. É a maior causa de hemodiálise, cegueira e de riscos cardiovasculares. Ou seja, tratar o pré-diabetes --e fazer com que a pessoa não tenha diabetes-- é fundamental para a pessoa ter uma boa saúde.

João Salles, endocrinologista

No pré-diabetes, a glicemia em jejum fica entre 100 e 125 mg/dl. Níveis saudáveis ficam entre 70 a 99 mg/dL. A hemoglobina glicada fica entre 5,7% e 6,4% no pré—diabetes —espera-se um valor abaixo de 5,7% para ser considerado saudável.

Pré-diabetes já é considerada uma doença. É possível controlar a condições por anos apenas com hábitos saudáveis. Em outras situações, o remédio pode ser indicado.

Médicos reforçam a importância do tratamento da obesidade. "Tratar obesidade é prevenir o diabetes tipo 2", explica Andressa Heimbecher, endocrinologista e metabologista, membro da Sbem.