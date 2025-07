Justiça dos EUA bloqueia decreto de Trump contra cidadania por nascimento

Imagem: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Uma corte federal de recursos decidiu nesta quarta-feira que o decreto do presidente dos EUA, Donald Trump, que restringe a cidadania de nascença automática é inconstitucional e bloqueou sua aplicação em todo o país.

A decisão da Corte de Recursos do 9º Circuito, com sede em São Francisco, por 2 a 1, marcou a primeira vez que um tribunal de apelações avaliou a legalidade do decreto de Trump desde que a Suprema Corte dos EUA, em junho, restringiu o poder dos juízes de instâncias inferiores de proibir essa e outras políticas federais em âmbito nacional.