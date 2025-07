Classificado, Brasil projeta duelo contra Colômbia pela Copa América

Em caso de triunfo verde e amarelo, a Colômbia terá que torcer contra a Venezuela, que enfrenta o Paraguai no mesmo horário, no Gonzalo Pozo Ripalda. Se vencerem, as venezuelanas também vão a sete pontos e a decisão da vaga às semifinais pode ficar para o saldo de gols.

O compromisso de sexta é considerado o mais difícil do Brasil nesta Copa América. A Colômbia foi vice-campeã de três das últimas quatro edições e fez a melhor campanha sul-americana da Copa do Mundo passada, em 2022, na Austrália e na Nova Zelândia, parando nas quartas de final.

O elenco conta com jogadoras em evidência na Europa, como a jovem Linda Caicedo, 20 anos, que atua no Real Madrid, da Espanha; a goleadora Mayra Ramírez, do Chelsea, da Inglaterra; e a veterana Catalina Usme, do Galatasaray, da Turquia. Há, ainda, três atletas no Campeonato Brasileiro Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil: Kate Tapia (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro) e a capitã Daniela Montoya (Grêmio).

"Temos um grande adversário para a gente realmente ser testado", projetou Duda Sampaio, eleita a melhor em campo na goleada sobre o Paraguai, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"A Colômbia é uma seleção com um trabalho bastante sólido. Uma equipe muito bem organizada taticamente. Tem suas jogadoras do meio para frente em destaque no nível internacional. Vejo que fisicamente, assim com a gente no começo [da Copa América], sofreu um pouco com a adaptação, mas estarão melhores. Vai ser um grande jogo, como sempre têm sido os confrontos entre Brasil e Colômbia. Esperamos classificar em primeiro e merecer vencer essa seleção qualificada", disse Arthur Elias, em entrevista coletiva.

Como foi a goleada

O Brasil foi letal nas bolas paradas diante do Paraguai e abriu 2 a 0 em lances quase idênticos, aos 27 e aos 39 minutos do primeiro tempo. Em ambos, Yasmin cobrou falta pela direita, a bola cruzou toda a área, em direção à meta, e surpreendeu a goleira Belotto.

Na etapa final, aos 10, Camila Arrieta foi expulsa após falta em cima de Marta, deixando a missão paraguaia ainda mais difícil. Quatro minutos depois, Amanda Gutierrez recebeu de Angelina pela direita, dentro da área, e bateu cruzado para marcar o terceiro.

Aos 16 minutos, Cláudia Martínez aproveitou bobeada defensiva, ganhou de Isa Haas na velocidade e finalizou na saída de Lorena, vazando o Brasil pela primeira vez nessa Copa América. A atacante paraguaia, de 17 anos, artilheira da competição com cinco gols, deu trabalho à zaga verde e amarela, mas o restante da equipe não acompanhou e as brasileiras aproveitaram para liquidar o confronto aos 29, em um golaço de Duda Sampaio, da entrada da área.