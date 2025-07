CEO de empresa mais valiosa do mundo relata sofrimento: 'não faria de novo'

Jensen Huang é o CEO e cofundador da Nvidia, hoje a empresa mais valiosa do mundo. Mas apesar do império construído e da fortuna que acumulou (quase R$ 1 trilhão), ele é sincero ao recordar sua trajetória profissional: não faria tudo de novo.

O que aconteceu

A Nvidia se tornou neste mês a primeira empresa da história a superar o valor de US$ 4 trilhões. Ela foi fundada em 1993 por Huang junto com Chris Malachowsky e Curtis Priem e nasceu com foco em processadores gráficos voltados para games. Hoje, porém, a empresa se tornou referência em inteligência artificial (IA).

Mesmo assim, Huang acredita que o esforço não compensa, apesar de todos os benefícios. Ele deu a declaração em participação recente no podcast "Acquired", em 2023.

Eu não faria isso de novo. A razão pela qual não faria, e isso remete ao motivo de ser tão difícil, é que construir uma empresa e construir a Nvidia acabou sendo um milhão de vezes mais difícil do que qualquer um de nós esperava. E, na época, se tivéssemos percebido a dor e o sofrimento, o quão vulnerável você se sente, os desafios que enfrentaria, a vergonha e o constrangimento, e a lista de todas as coisas que dão errado, não acho que alguém começaria uma empresa Jensen Huang, ao podcast Acquired

Jensen acredita que o superpoder do empreendedor é justamente ele não saber o quão difícil é a missão que tem pela frente. Eles apenas se perguntam: "Quão difícil pode ser? "E até hoje, eu engano meu cérebro pensando: 'Quão difícil pode ser?' Você precisa se convencer de que não é tão difícil, porque é muito mais difícil do que você imagina. E se, com todo o conhecimento que tenho agora, eu voltasse atrás e dissesse que vou enfrentar toda essa jornada novamente, acho que seria demais. É simplesmente demais".

Ele dá a letra do tipo de apoio que é preciso para não desistir e seguir em frente no empreendedorismo de alto escalão. "Família, amigos e todos os colegas que temos aqui. Estou cercado por essas pessoas que nunca, nem uma única vez, desistiram de mim. Poder chegar em casa e ter sua família totalmente comprometida com tudo o que você está tentando fazer, orgulhosa de você e da empresa, isso é necessário. Você precisa do apoio inabalável das pessoas ao seu redor?

Tenho quase certeza de que quase toda empresa e empreendedor de sucesso que enfrentou desafios difíceis tinham esse sistema de apoio ao seu redor

Jensen Huang se tornou recentemente a sexta pessoa mais rica do mundo. Ele, que nasceu no Taiwan e mora nos Estados Unidos desde os nove anos de idade, tem uma fortuna estimada em US$ 148,1 bilhões (R$ 822, 44 bilhões), segundo números da Forbes, e detém cerca de 3,6% das ações da empresa.