CEO da Sabesp diz estar satisfeito com velocidade e cadência dos investimentos da empresa

O CEO da Sabesp, Carlos Piani, afirmou estar satisfeito com a velocidade e cadência dos investimentos promovidos desde a privatização da companhia, que completa um ano. Neste período, a Sabesp investiu cerca de R$ 10,6 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões no primeiro semestre, alta anual de 137%.

"A privatização foi mais do que uma mudança de natureza jurídica. É uma transformação de cultura e ritmo de investimentos", disse Piani durante o evento promovido nesta quarta-feira, 23, para apresentar o balanço do primeiro ano de desestatização da Sabesp.

O CEO da companhia ressaltou ainda que cerca de 60% do investimento previsto já foi contratado até junho de 2025. O backlog (carteira de projetos) da Sabesp atingiu R$ 35 bilhões, somando 542 projetos contratados até 2029.

"Com a maior parte dos investimentos contratados, o momento agora é de execução de obras", disse Piani. "Temos uma missão com o saneamento do Estado de São Paulo", complementou, destacando a meta de universalizar os serviços até 2029, quatro anos antes do objetivo estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento.

O executivo citou ainda a ampliação do acesso aos serviços desde a privatização. Entre janeiro de 2024 e junho de 2025, foram conectados mais de 484 mil imóveis à rede de água e 524 mil à de esgoto. Enquanto isso, foram adicionados 874 quilômetros em novas redes, sendo 307 quilômetros em redes de esgoto e 567 quilômetros em redes de água.