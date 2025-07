Casamento de dois irmãos com a mesma mulher choca redes sociais na Índia

Dois irmãos indianos se casaram recentemente com a mesma mulher, seguindo uma tradição religiosa considerada extinta, o que provocou uma turbulência nas redes sociais.

Os irmãos Pradeep e Kapil Negi se casaram com sua esposa, cujo nome foi preservado, no último fim de semana na localidade de Shillai, no estado himalaio de Himachal Pradesh, na presença de centenas de convidados.

Como muitas outras cerimônias, esta foi aprovada por ambas as famílias.

As fotos do evento, nas quais os irmãos aparecem ao lado da esposa, viralizaram nas redes sociais.

"Não fizemos mais do que seguir uma tradição da qual estamos orgulhosos", afirmou Pradeep Negi, citado pela agência Press Trust of India.

"Daremos apoio, estabilidade e amor à nossa esposa", prometeu Kapil.

A All India Democratic Women's Association (AIDWA), uma associação de defesa dos direitos das mulheres, denunciou a união.

"Nossa organização condena veementemente estes atos de exploração das mulheres, que vão contra os direitos fundamentais da mulher", declarou Mariam Dhawale, secretária-geral da AIDWA, a um meio de comunicação local.

A poliandria, condição da mulher casada simultaneamente com dois ou mais homens, é ilegal na maioria dos países do mundo, incluindo a Índia.

Contudo, continua sendo tolerada em determinadas regiões do extremo norte do país, incluindo a comunidade Hatti, com certa de 300.000 pessoas.

"A poliandria era comum em gerações anteriores. Tornou-se incomum, mas continua sendo praticada pelos Hatti", sendo protegida por "leis consuetudinárias", afirmou o funcionário local Harshwardhan Singh Chauhan à AFP.

Um dos líderes da comunidade, Kundal Lal Shashtri, recordou que a prática é mencionada no Mahabharata, o famoso épico da mitologia hindu.

Cinco casamentos unindo uma mulher a vários homens foram realizados no ano passado na região de Shillai, de acordo com a imprensa local.

