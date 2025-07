Casal que matou jovem transportou corpo em carrinho de mão e jogou em lagoa

O casal de adolescentes suspeito de matar Nicolly Fernanda Pogere,15, usou um carrinho de mão para transportar o corpo da vítima até uma lagoa, onde os restos mortais da vítima foram escondidos, em Hortolândia (SP). As informações são da Polícia Civil de São Paulo.

O que aconteceu

Nicolly foi assassinada pelo namorado, um rapaz de 17 anos, e por uma menina de 14 anos, que também se relacionava com o suspeito, segundo a polícia. O crime teria sido praticado no dia 12 de julho, mas o corpo da vítima só foi localizado na sexta-feira passada, dentro de uma lagoa.

Suspeitos mataram Nicolly com uma faca, aponta a investigação. O corpo da adolescente apresentava várias perfurações e foi esquartejado após o crime.

Depois de assassinar Nicolly, os dois usaram um carrinho de mão para transportar as partes do corpo da garota. Os restos mortais da vítima foram encontrados enrolados em dois lençóis e em uma lona, parcialmente dentro da água. Para ajudar a ocultar o corpo de Nicolly, diz a polícia, os suspeitos também usaram pedras para manter o cadáver submerso na lagoa.

Vítima foi assassinada com "requintes de crueldade", afirma a investigação. De acordo com a polícia, a jovem sofreu trauma cranioencefálico, múltiplas perfurações, além de ter os membros superiores e inferiores apartados do corpo.

Sigla do PCC (Primeiro Comando da Capital) estava escrita nas costas da Nicolly, mas a polícia descarta que ela tivesse associação com a facção. Para os investigadores, as iniciais da organização criminosa foram escritas nas costas da vítima em uma "tentativa deliberada de disfarçar a real motivação do crime", que seria motivado por ciúmes. Após o crime, os adolescentes fugiram para Cornélio Procópio (PR), onde foram apreendidos na casa da avó do rapaz.

Como tudo ocorreu

Nicolly e o suspeito se conheciam desde a infância, mas se distanciaram quando a jovem mudou com a família para morar em Mococa (SP). Ela e o suspeito mantiveram um relacionamento à distância e se encontraram recentemente, quando ela foi passar as férias na casa do avô em Hortolândia.

Jovem sumiu no dia 12 de julho, quando foi até a casa do namorado, segundo a família relatou à polícia. Nesse mesmo dia, os familiares chegaram a ligar para o jovem, mas ele disse não saber do paradeiro dela. Para a investigação, Nicolly foi assassinada no dia 12.

A polícia afirma que os dois suspeitos confessaram. O casal de adolescentes alegou que Nicolly teve uma crise de ciúmes ao vê-los juntos e tentou agredi-los com uma faca. Para se defender, eles alegaram que esfaquearam a garota, "sem a intenção" de assassiná-la. Entretanto, após verem que ela estava morta, "tiveram a ideia de esconder o corpo e, para isso, a esquartejaram", disse o delegado José Regino Melo Lages Filho.

Corpo de Nicolly foi localizado na sexta-feira passada com a ajuda de cães farejadores. Os restos mortais da jovem estavam enrolados em lençóis e em uma lona azul, parcialmente dentro de um lago.

Suspeitos foram apreendidos e encaminhados à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas (SP). Os dois vão responder por ato infracional análogo ao feminicídio.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.