Canal UOL agora tem programação 24 horas por dia no LG Channels

O Canal UOL, que desde novembro está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, via satélite e streaming, acaba de chegar também ao LG Channels, plataforma de IPTV gratuita da LG.

Agora quem tem uma smart TV da marca pode acompanhar a programação linear do canal 24 horas por dia, sete dias por semana, com o melhor do jornalismo, esportes e entretenimento.

O número do Canal UOL no LG Channels é o 139.

Atrações variadas e um time estrelado

O Canal UOL oferece mais de 40 atrações capitaneadas por uma equipe que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro e Tati Bernardi, entre outros.

Como assistir

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no UOL Play, no TCL Channel e, agora, no LG Channels.