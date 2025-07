Calor recorde na China sobrecarrega rede elétrica e provoca temores sobre saúde

PEQUIM (Reuters) - A China alertou na quarta-feira sobre o risco de interrupções no fornecimento de energia, conforme as pessoas buscavam se refrescar em um calor recorde que atinge grandes áreas do país, o que também gerou avisos aos idosos para se protegerem contra insolação.

A demanda de energia ultrapassou 1,5 bilhão de quilowatts pela primeira vez na semana passada, segundo as autoridades de energia, o que representa o terceiro recorde sucessivo para a China neste mês, quando também foi emitido o primeiro alerta nacional sobre os riscos à saúde relacionados ao calor.

"O clima de alta temperatura ... terá um impacto sobre a geração e o fornecimento de energia", disse Chen Hui, autoridade da área de meteorologia, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, acrescentando que isso afetaria a produção de energia hidrelétrica e reduziria a eficiência da geração fotovoltaica.

As autoridades enviarão alertas para notificar os fornecedores de eletricidade se forem necessárias medidas como redução de picos e despacho inter-regional de energia, acrescentou Chen, funcionário da Administração Meteorológica da China.

No fim de semana, a China anunciou o início da construção daquela que será a maior represa hidrelétrica do mundo, no Tibete, a um custo estimado de pelo menos US$170 bilhões, animando os investidores, mas irritando os vizinhos Índia e Bangladesh.

Desde meados de março, o número de dias em que as temperaturas atingiram 35 graus Celsius ou mais é o maior já registrado, disse Jia Xiaolong, vice-diretor do Centro Nacional do Clima.

As autoridades pediram aos idosos que fiquem em casa, a menos que seja necessário, e pediram aos trabalhadores ao ar livre que reduzam suas atividades nesses "dias de sauna".

Durante as duas últimas semanas, o calor acima de 40° C envolveu 407.000 quilômetros quadrados do país, disse Jia. Isso é mais do que a área terrestre da Alemanha ou do Japão.

Jia não descartou a possibilidade de mais calor recorde, dizendo que agosto pode ser tão quente quanto, ou até mais quente do que nos últimos anos.

(Reportagem de Xiuhao Chen e Liz Lee)