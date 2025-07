'Caldeirão': calor extremo em Paraisópolis é reflexo de injustiça ambiental

Quando os termômetros sobem, Ivaneide Gonçalves da Silva, 59, recorre ao ventilador e aos banhos para tentar amenizar o calor em Paraisópolis, comunidade na zona sul de São Paulo onde vive há 26 anos. "Quando cheguei aqui era muito bom, eu adoro o frio. Agora não tem mais isso. Está muito calor", diz ela, que é natural de Tauá (CE).

Paraisópolis chama atenção por ser uma ilha de calor —fenômeno em que algumas regiões ficam mais quentes devido à ausência de áreas verdes e ao tipo de construção.

Dados do UrbVerde, plataforma da USP, UFBA e UFSCar, mostram que a superfície de Paraisópolis ultrapassou 33°C, enquanto áreas vizinhas bateram 28°C. O valor é um alerta em um cenário onde a temperatura média global cada vez aumenta. "Um aumento de 1,5°C na média global pode representar 5°C a mais no bairro. O aquecimento global vai tornar as ondas de calor muito mais intensas", alerta o pesquisador Gustavo Paixão.

Estudo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie mostra que a diferença entre Paraisópolis e o vizinho Morumbi chegou a 8°C em medições feitas entre setembro e outubro de 2023.

"Queremos saber se isso se repete, se é um padrão", explica o professor Renato Anelli, que participa do estudo e faz parte do comitê da próxima Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, dedicada aos extremos do clima.

Falta água para se refrescar

Arborização está presente ao redor da comunidade, mas não dentro dela Imagem: André Porto/UOL

Apesar do calor, a comunidade ainda enfrenta instabilidade no fornecimento de água —problema que ficou evidente no início da pandemia. Algumas famílias receberam caixas d'água da Sabesp, o que ajuda nos dias de muito calor, mas não resolve para todos.

Tem dia que é muito quente e quando a gente fica sem água é pior. Tenho que tomar banho só no outro dia. Faço o que dá para fazer, como sair para tomar um ar. Tenho sequelas da covid-19 e, às vezes, com o calor o ar fica muito seco e sequer consigo respirar direito. Ivaneide Gonçalves Silva, moradora de Paraisópolis

Ivaneide Gonçalves, 59, diz ter sequelas da covid-19 e afirma que em dias muito quentes sofre para respirar Imagem: André Porto/UOL

Bruna Tomás, 37, conta que separa baldes para driblar a falta d'água e que o calor já impediu a filha de levar o neto ao médico.

Bruna Tomás, 37, diz que separa baldes de água para driblar falta de fornecimento e garantir conforto térmico Imagem: André Porto/UOL

A Sabesp disse que está "ciente da necessidade de melhoria nos sistemas de abastecimento" e que está investindo nisso. Em abril, a empresa disse ter entregado obras de melhorias da distribuição de água nas zonas sul e oeste. Moradores afirmam que situação da água está normalizada, mas temem que quando o calor retorne, o problema também volte a aparecer.

Água ajuda conforto térmico

A água ajuda a regular a temperatura do corpo. "Tomar banho ajuda a dissipar o calor. Uma pessoa não pode ficar muito tempo com temperatura acima de 36°C porque isso pode levar a desidratação e até choque térmico", diz Christovam Barcellos, pesquisador da Fiocruz.

Ele alerta que ondas de calor intensificam doenças já existentes, como hipertensão e diabetes, mesmo sem que o paciente ou médico percebam.

"Esses eventos duram ao menos três dias e têm sido mais frequentes e intensos", acrescenta o médico Nelson Gouveia, professor da USP. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis. "Mesmo pessoas saudáveis podem sofrer com insolação ou colapso térmico em situações extremas."

Ainda não há dados sobre como as ondas de calor têm influenciado a saúde da população brasileira. "Quando fazemos uma análise de mortalidade de onda de calor, vemos uma diversidade de nomes [de doenças]. A recomendação é que quem já tem uma doença crônica tem que ter maiores cuidados nesses momentos", explica Barcellos.

"Parece outro planeta"

Elizandra Cerqueira, 32, nasceu na Bahia e mora em Paraisópolis há 31 anos Imagem: André Porto/UOL

Para Elizandra Cerqueira, 32, empreendedora social, basta sair de Paraisópolis e entrar no Morumbi para perceber o contraste: "Ali tem mais verde, sombra, brisa. Aqui parece um caldeirão fervendo."

"Já temos dificuldade para acessar serviços básicos. Com o calor, a rotina é interrompida, as pessoas chegam agoniadas ao transporte público", diz.

Apesar da escassez de áreas verdes, Paraisópolis tem um corredor de árvores em frente a duas escolas, apontado por moradores como uma "zona de frescor". "A diferença de temperatura ali é surreal. Fico imaginando como seria se a comunidade tivesse planejamento para mais áreas verdes", comenta Elizandra.

Rua em frente às escolas de Paraisópolis tem corredor de árvores e é descrito como zona de frescor por moradores Imagem: André Porto/UOL

Segundo Marcel Fantin, pesquisador do UrbVerde e professor no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, "a cobertura vegetal é uma tecnologia barata e eficaz para combater ilhas de calor". Ele explica que um bairro precisa de ao menos 30% de vegetação para romper o ciclo de superaquecimento.

Do calor à chuva: o clima responde

Além disso, combater ilhas de calor também é uma forma para minimizar os impactos das chuvas. Dados divulgados pelo IAG-USP e pelo InMet mostram que a cidade está enfrentando chuvas intensas mais frequentemente.

"A temperatura média global maior gera instabilidade atmosférica. E a urbanização, com excesso de concreto e pouca vegetação, piora o quadro", explica Edmilson Dias de Freitas, professor do IAG-USP.

Segundo ele, as ilhas de calor são fundamentais para a formação de nuvens. "O ambiente mais quente cria gradientes que a natureza tenta eliminar com chuva."

Para Anelli, do Mackenzie, o calor extremo é um problema de saúde pública invisível. "Enchente a gente vê. O calor, quando se percebe, já é extremo." Ele defende a ampliação da Operação Altas Temperaturas, que oferece tendas com sombra e água, e a criação de projetos emergenciais de verão.

"Não basta plantar árvores. É preciso também instalar dispositivos de sombreamento e repensar o urbanismo, com materiais que absorvam menos calor e construções que criem sombra."

Morador anda de bicicleta em zona arborizada Imagem: André Porto/UOL

A longo prazo, o planejamento urbano também deve ser repensado. Anelli ressalta a importância de considerar revestimentos que não absorvam tanto calor, modelos de construções que consigam criar sombras no próprio interior dos prédios e, no caso de Paraisópolis, considerar a possibilidade de ocupar imóveis ao redor que se encontram vazios.

Injustiça ambiental

A solução também passa por manter o Morumbi verde. Apesar de ser mais arborizado e ter temperatura mais amena, o bairro vive mudanças que deixam o futuro mais incerto.

"Há demolições de casas com corte total de vegetação, substituídas por estacionamentos. Isso impermeabiliza o solo e aumenta o calor", alerta Anelli.

"É uma transformação da ocupação do lote que é ruim tanto para impermeabilização do solo —porque aumenta as enchentes no Morumbi— quanto porque isso pode esquentar ainda mais o ambiente. Esse frescor que ainda existe hoje pode acabar."

Para especialistas, a fronteira entre Paraisópolis e Morumbi é exemplo de injustiça ambiental. As mudanças climáticas impactam mais quem tem menos recursos para enfrentá-las.

Bairro do Morumbi, vizinho a Paraisópolis, tem passado por mudanças urbanas que podem piorar situação de Paraisópolis Imagem: André Porto/UOL

"Paraisópolis é uma das várias ilhas de calor que se concentram nos bairros mais pobres da cidade", resume Paixão.