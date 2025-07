Xampu Kérastase que promete deixar cabelos mais encorpados está com 24% off

Quem tem cabelos finos e ralos e busca melhorar a densidade dos fios, o Guia de Compras UOL encontrou um xampu da Kérastase que promete oferecer uma solução para isso.

O Densifique Bain Densité tem fórmula com ácido hialurônico e peptídeos que, segundo a marca, restaura e fortalece cada fio, protegendo-o contra o estresse adicional. A seguir, listamos as características do produto, avaliações dos compradores e também os pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Indicado para cabelos finos e ralos, deixa os fios mais espessos e com volume

Indicado usar de uma a duas vezes por semana

Fórmula com ácido hialurônico e peptídeos

Tratamento profissional

O que diz quem comprou

Shampoo Densifique Bain Densité ? Kérastase Imagem: Cah/ Reprodução Amazon

O xampu teve mais de 7 mil vendas recentemente na Amazon e possui nota média de 4,8 (do total de 5) entre mais de 8,1 mil avaliações.

Ótimo produto. Meu cabelo é fino e fica com um aspecto de que tenho muito cabelo, sem pesar e sem deixar o fio grosso, apenas encorpa. Comprei a máscara junto, é excelente também. Não largo mais Joh

Faz toda a diferença no meu cabelo, que é muito fino e sem volume. Com apenas uma utilização, já noto a diferença. Recomendo muito Denise Christians

Estou usando há mais de um mês. Estou gostando. Deixou o cabelo mais encorpado. Tenho cabelo fino e oleoso. Não ressecou Leo

Muito bom! Já na primeira vez que usei o cabelo ficou mais encorpado e a queda diminuiu bastante Cátia Morais

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores relataram que não sentiram diferença nos fios após o uso do produto.

Comprei acreditando ser ótimo, ainda mais pelo preço, mas detestei, não vi nada de diferente nos meus cabelos Marta

Deixou meu cabelo pesado, caro demais! Os baratinhos deixam meu cabelo bem melhor Cliente Amazon

Supercaro e não vi diferença Cliente Amazon

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.