'Confortável e estável': tênis de corrida da Mizuno está por R$ 170

O Guia de Compras UOL encontrou um tênis de corrida que promete proporcionar uma passada mais suave e responsiva. O modelo Wave Titan 3, da Mizuno, está com 43% de desconto, custando R$ 169,99 na Magalu.

De acordo com o fabricante, esse modelo tem um tecido leve e estruturado, que permite mais respirabilidade durante o uso. Descubra as características e as principais impressões de quem experimentou o tênis.

O que a Mizuno diz sobre o tênis?

Cabedal (parte de cima que recobre o pé) feito de tecido leve e estruturado, com tramas abertas

Promete respirabilidade, para manter os pés frescos e secos

Entressola com a tecnologia Wave Foam, que oferece uma pisada suave e responsiva

Peso: 314 g (varia de acordo com a numeração)

Disponível em diferentes cores e tamanhos

O que diz quem comprou?

O modelo tem mais de 700 avaliações na Magalu, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios são em relação ao conforto, amortecimento e à aderência do tênis.

O tênis é confortável e estável. Também tem boa aderência e fica bem nos pés. Mauro

Muito bom o tênis. Ele tem um bom amortecimento pelo preço que é pedido, não tenho o que reclamar. Felipe

Tem um ótimo material e é confortável. Chegou no prazo. Michael

Tênis muito bom. É ideal para treinos na academia e para o dia a dia, ótimo custo-benefício. Matheus

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, reclamam que o produto apresentou defeito com pouco tempo de uso e que o seu formato é muito justo aos pés. Confira avaliações:

(...) Com poucas semanas de uso, o bico e a sola descolaram. Foi o segundo par que comprei para meu filho. O primeiro, do mesmo modelo, até que aguentou mais tempo, mas o segundo, em menos de dois meses, já deu problema. Renata

Tênis duro, a numeração de calce menor do padrão. A qualidade dos componentes parece ser boa. Graciano

Não é tão macio quanto esperava. Mas estou gostando muito da resposta nas minhas corridas. Stefferson

