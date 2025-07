Bolsonaro diz que não violou restrições, e Moraes deve decidir sobre prisão

A defesa de Jair Bolsonaro disse ao Supremo Tribunal Federal ontem que o ex-presidente não descumpriu a determinação de Alexandre de Moraes, que o impediu de conceder entrevistas que fossem divulgadas pelas redes sociais. Os advogados também pediram que o ministro explique melhor as restrições e detalhe se Bolsonaro está proibido de dar entrevistas. 'É notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do Embargante", diz a defesa protocolada no STF. O texto diz ainda que Bolsonaro "não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si". Moraes havia dado 24 horas para Bolsonaro explicar postagens que mostraram a sua visita ao Congresso Nacional na segunda-feira. O ex-presidente ia conceder uma entrevista coletiva no final de encontro com deputados apoiadores, mas cancelou por medo de ser preso. Com a manifestação da defesa, cabe agora a Moraes decidir se a resposta foi satisfatória ou se vai determinar a prisão.

Governo libera R$ 20,6 bilhões do Orçamento que estavam congelados. A equipe econômica do governo reduziu ontem o congelamento orçamentário anunciado em maio, que era de R$ 31,2 bilhões para cumprir as normas do arcabouço fiscal. Segundo o Relatório de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre do ano, produzido para auxiliar o governo na execução do Orçamento, as despesas congeladas agora são de R$ 10,7 bilhões. O valor desbloqueado corresponde a toda a verba que estava sob contingenciamento, que é feito quando a arrecadação fica abaixo do previsto pelo governo. O relatório diz que a reversão completa de R$ 20,7 bilhões foi "em razão do aumento na estimativa da receita líquida de transferências". Além do aumento da arrecadação, o governo destacou que os gastos básicos estão sob 'total controle'. Veja os números.

Governador do RJ quer nomear Eduardo Bolsonaro secretário para ajudá-lo a salvar mandato. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fez diversas consultas em Brasília, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, para saber como a nomeação do deputado para uma secretaria estadual seria recebida, segundo a colunista da Folha Mônica Bergamo. O filho de Jair Bolsonaro tirou licença parlamentar de 120 dias quando se mudou para os Estados Unidos. Esse período terminou e, na última segunda-feira, ele voltou a ter o mandato automaticamente, mas corre o risco de ser cassado por faltas. Se for nomeado para uma secretaria, que seria criada por Castro especialmente para ele, poderia se licenciar novamente. De acordo com a colunista, a ideia teria surgido depois de conversas do governador com o senador Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo. Leia mais.

Compra de carne brasileira pelos EUA despenca 80% em três meses. A venda de carne bovina brasileira para os americanos caiu mesmo antes de entrar em vigor a sobretaxa de 50% anunciada por Trump, prevista para ser cobrada a partir de dia 1º de agosto. Em abril, quando o presidente norte-americano passou a impor a taxação adicional de 10%, as exportações brasileiras de carne para os EUA chegaram a 47,8 mil toneladas. Em maio as vendas caíram para 27,4 mil toneladas; em junho houve uma nova redução, para 18,2 mil toneladas; e neste mês - até ontem - o volume das compras americanas chegava a 9,7 mil toneladas. A redução foi de 80% sobre as exportações de abril. O governo brasileiro ainda tenta negociar as tarifas com o americano, mas frigoríficos de Mato Grosso do Sul já suspenderam a produção de carnes destinadas ao país na semana passada. Saiba mais.

