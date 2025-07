Aluna de medicina tem bolsa suspensa após ostentar viagens no TikTok

Uma aluna de medicina da UniEvangélica, em Anápolis (GO), teve a bolsa de estudos suspensa após se declarar baixa renda, mas ostentar viagens para o exterior no TikTok e levar "estilo de vida incompatível".

O que aconteceu

Magistrado usou vídeos publicados na rede social para justificar decisão. Segundo o juiz Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, as "viagens internacionais e experiências" publicadas no perfil da estudante "não se coadunam com o padrão de vida alegadamente limitado, compatível apenas com três salários mínimos mensais".

Em vídeo, bolsista mostra praia paradisíaca e ruas de cidades da Itália. Em outros, ela está com o namorado no Rio de Janeiro, em um festival de música.

Estudante recebia bolsa integral pelo programa GraduAção, da prefeitura de Anápolis. O benefício é destinado a estudantes que comprovam renda familiar bruta de até três salários mínimos para bolsa integral e de seis salários mínimos para parcial. Conforme a administração municipal, o objetivo do programa é democratizar o acesso ao ensino superior e reduzir a evasão.

Aluna acionou a justiça para recuperar benefício

Estudante entrou com ação judicial depois que repasse para a faculdade foi suspenso pela prefeitura. Segundo a decisão, a jovem recebeu a bolsa até o fim do ano passado. Neste ano, os pagamentos cessaram e ela não conseguiu fazer a rematrícula para o segundo semestre. As mensalidades do primeiro semestre de 2025 somam uma dívida de R$ 47,3 mil. A aluna está no penúltimo semestre da graduação.

Liminar determinou que rematrícula fosse liberada mesmo sem pagamento. Porém, depois que uma auditoria realizada pela prefeitura no programa de bolsas identificou irregularidades, o TJ-GO (Tribunal de Justiça de Goiás) derrubou a liminar. A decisão cabe recurso.

Caso foi encaminhado para o MP-GO (Ministério Público de Goiás). O magistrado, além de suspender o benefício, pediu "apuração de eventual prática de ilícitos civis ou criminais" pelo órgão.

Em nota ao UOL, tribunal explicou que encaminhamento ao MP é padrão em casos que envolvem dinheiro público. Disse ainda que a decisão judicial "teve como único fundamento a ausência do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício" e "não contempla qualquer juízo de valor sobre aspectos pessoais ou patrimoniais da parte envolvida, tampouco faz referência à sua condição financeira".

Ação entrou em segredo de justiça hoje. Logo depois de o UOL realizar a consulta, o processo deixou de estar disponível. A assessoria de imprensa do TJ-GO explicou que a decisão sobre o sigilo partiu do próprio juiz, que avaliou que a repercussão não seria positiva para o caso. Além disso, outras bolsas estariam sob análise.

Estudante teria alterado endereço e omitido renda

Na decisão, juiz citou suspeita de que bolsista não resida com avós, como alega. Magistrado apontou suposta "omissão de vínculos de parentesco relevantes à configuração do núcleo familiar", com "alteração apenas formal de endereço para simular desvinculação financeira com genitores de alta renda".

Os elementos preliminares colhidos indicam que o benefício, em muitos casos, foi concedido com base em informações manifestamente inconsistentes com a realidade patrimonial e econômica do núcleo familiar dos bolsistas, revelando possível desvio de finalidade no uso da verba pública, o que motivou a reavaliação global das bolsas em vigor.

Juiz Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, da Vara da Fazenda Pública de Anápolis

Além disso, suspeita-se da omissão de atividades empresariais e vínculos empregatícios não declarados. Conforme o juiz, o pai da estudante é sócio de uma imobiliária e teve cargo de confiança no Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, na gestão do ex-prefeito Roberto Naves (2017-2020).

Já a mãe é advogada da estudante no processo. Ela também atua como servidora pública estadual, com vencimentos totais de R$ 8.496,10 mensais, "que, por si só, ultrapassam o teto de três salários mínimos" declarados como renda total da família, constatou a decisão.

Avô materno com quem aluna diz residir é empresário. Ele é dono de uma loja de ferragens, que tem capital social de R$ 100 mil. Tanto a sede da empresa do avô quanto da mãe ficam no endereço onde a aluna declarou como residência.

O UOL tentou contato com a defesa da estudante e com a prefeitura de Anápolis. Até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.