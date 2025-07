Sofrendo com ar seco? Confira 8 umidificadores a partir de R$ 19,50

Diante do ar seco, doenças respiratórios, como rinite e asma, podem ser agravar. Para aliviar os sintomas, uma opção é utilizar um umidificador de ar no ambiente.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de umidificadores que são bem avaliados por consumidores. A lista tem itens com diferentes tamanhos e preços. Confira a seguir:

Funciona com alimentação via USB

Tem iluminação em LED colorido

Funciona com carregamento via USB

Reservatório com capacidade de 130 ml

Capacidade do reservatório: 130 ml

Para ambientes de 10m² a 30 m²

Iluminação LED com sete cores

Formato portátil

Bivolt

Baixo consumo de energia e controle de névoa em bico duplo

Capacidade do reservatório: 3,7 litros

Bivolt

Capacidade do reservatório: três litros

Promete funcionamento silencioso, desligamento automático e baixo consumo de água

Bivolt

Reservatório com capacidade de 3,4 litros (com desligamento automático ao chegar ao nível mínimo)

É compatível com óleos essenciais

Bivolt

Reservatório de 4 litros e autonomia de até 12 horas

Também funciona como dufusor de aromas no ambiente

