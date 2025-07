Alergia ou intolerância alimentar? Nutricionista explica a diferença

Sentir um desconforto ou passar mal após comer um alimento nem sempre representa um quadro de intolerância. A depender dos sintomas, pode significar algo ainda mais grave, como uma alergia alimentar. No novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL, a nutricionista Elaine Pádua explica as principais diferenças entre os dois problemas.

A especialista destaca que, no caso da intolerância, geralmente os sintomas são de ordem gastrointestinal, como inchaços, distensão abdominal, constipação intestinal ou diarreia.



"Muitas vezes a intolerância está relacionada a um consumo de carboidrato que o corpo não lida bem, como a lactose. A depender da intolerância, se a pessoa consumir pequenas quantidades, isso pode ser tolerável. Mas, em grandes quantidades, pode gerar mais malefícios a longo prazo. Por isso negligenciar o sintoma não é interessante", explica a nutricionista.

A alergia, por outro lado, está relacionada à forma como o corpo reage à proteína e pode manifestar sintomas graves, capazes de levar a pessoa alérgica à morte. "O corpo vai liberar imunoglobulinas para combater a proteína que, nesse caso, o organismo entende como um fator de risco. Então o corpo libera histamina para fazer esse combate. A alergia pode causar um choque anafilático e gerar outros problemas", ressalta a especialista.

Segundo Elaine, os processos alérgicos podem acontecer de forma imediata quando são mais graves, ou levar até 72 horas para manifestar os primeiros sinais. "Podem ser desde sintomas na pele, como urticária, até sintomas na parte neuromotora e de aprendizado no caso das crianças", explica.



Lexa: 'Sou alérgica a alho e criei vários métodos de sobrevivência'



Conviver com uma alergia alimentar exige atenção redobrada durante as refeições, principalmente quando elas são feitas em ambientes ou estabelecimentos desconhecidos. A cantora Lexa é alérgica a alho e conta como faz para driblar os riscos.

"Eu odeio ter alergia a alho, porque tudo leva alho. Já criei vários métodos de sobrevivência, porque a minha reação é bem ruim", afirma.

Segundo a nutricionista Elaine Pádua, a alergia ao vegetal não é algo comum. "Ele tem uma substância que se chama sulfurados e a proteína que pode causar a alergia. Por incrível que pareça, o alho tem uma quantidade proteica até significativa", ressalta.

"Logo que eu engulo já começo a arrotar, é como se meu corpo não aceitasse. Começo a me coçar e a dar várias placas vermelhas pelo corpo, fico mal, vomito, tenho dor de barriga. Mas a parte alérgica da coceira me incomoda bastante", afirma.

Para evitar as reações, a cantora diz que, quando não pode preparar as próprias refeições, dá prioridade aos restaurantes onde é possível escolher os ingredientes e montar o prato de maneira individual. "Tenho que me virar em mil para sobreviver", desabafa.

