Alemanha perde posto de maior fabricante de cerveja da Europa para a Rússia - Após liderar fabricação de cerveja na Europa, país foi superado no ano passado pela Rússia, que também empurrou os alemães para fora do top 5 mundial. Brasil mantém terceira posição entre os maiores fabricantes globais.A queda na produção de cerveja na Alemanha no último ano tirou do país o posto de maior fabricante da bebida na Europa.

Agora, a primeira posição passou a ser ocupada pela Rússia, que produziu 9,1 bilhões de litros em 2024 – um crescimento de 8,8% em relação a 2023.

Já a produção alemã caiu de 8,5 bilhões para 8,4 bilhões de litros no período.

Com a retração, a Alemanha também perdeu para os russos o quinto lugar do ranking de maiores fabricantes mundiais da bebida, caindo para o 6º lugar na lista global.

Esta é a segunda vez que a Rússia ultrapassa a Alemanha em volume produzido de cerveja no ranking organizado pela BarthHaas, empresa alemã é a maior comerciante de lúpulo do mundo e que pesquisa o mercado desde 1912.

No final dos anos 2000, a Rússia chegou a ultrapassar os alemães no ranking europeu, mas a Alemanha recuperou o posto em 2013 e vinha mantendo a posição até o ano passado.

Segundo o relatório, em alguns casos, como o da Rússia, os cálculos são estimados com base no escrutínio de dados disponíveis, uma vez que tem se tornado cada vez mais difícil obter informações da indústria.

Rússia importa menos; Alemanha vê queda no consumo interno

O diretor-geral da BarthHaas, Thomas Raiser, atribui o aumento da produção russa ao fato de que menos cerveja está sendo importada pelo país, o que impulsiona a indústria nacional a ocupar o espaço deixado pelos concorrentes estrangeiros.

Já a Alemanha enfrenta uma redução no consumo interno que afeta a indústria há uma década, segundo o Departamento Federal de Estatística. O número contraria as projeções de aumento na produção em 2024 devido à realização da UEFA Euro no país.

O envelhecimento da população, a concorrência de outras bebidas e a queda no poder de compra alemão também influenciam os resultados.

A queda na produção em 2024 também ocorreu em outros 27 dos 43 países europeus analisados. Entre os que desafiaram esta tendência estão o Reino Unido (3,6 bilhões de litros), a Itália (1,7 bilhão de litros) e a Ucrânia (1,4 bilhão de litros).

China lidera o ranking; Brasil fica em 3º

Tanto a Rússia quanto a Alemanha ficam bem atrás dos líderes mundiais na produção de cerveja.

A China continua sendo a maior nação fabricante da bebida no mundo, seguida pelos Estados Unidos. O país asiático produziu 34 bilhões de litros e os EUA, mais de 18 bilhões, embora ambos tenham registrado quedas de cerca de 5%.

Já o Brasil manteve o terceiro lugar no ranking mundial, com 14,7 bilhões de litros produzidos, o equivalente a 8% da produção de todo o mundo. Ele é seguido pelo México, com 14,5 bilhões de litros, e agora pela Rússia.

No entanto, a Alemanha manteve sua posição como maior fornecedor mundial de lúpulo, um dos principais ingredientes da cerveja. Ainda assim, o número de produtores da planta caiu para níveis historicamente baixos, chegando a menos de mil neste ano.

gq (DPA, OTS)