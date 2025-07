Air fryer que também é forno elétrico assa, frita e desidrata sem grudar

Após anos usando o forninho elétrico, finalmente decidi ter uma air fryer, e a escolhida foi a Oven 4 em 1, da Britânia. Além de desempenhar as funções normais de uma air fryer, como assar e fritar sem usar óleo, ela ainda desidrata frutas e legumes.

O aparelho tem capacidade de 16 litros, sendo maior do que as concorrentes, e possui cesto e assadeiras que contam com revestimento diferenciado que ajuda o alimento a não grudar, esquenta rápido e ainda é fácil de limpar. Para testar o aparelho, reaqueci pizza, assei pães de queijo, fritei nuggets e batata frita, e ainda desidratei morango, banana e cenoura. Será que vale a pena? Confira as impressões a seguir:

O que gostei

Multifunções. Hoje em dia, quanto mais o eletrodoméstico faz, melhor. Por isso, gostei que o modelo assa e frita sem usar óleo, reaquece e até desidrata os alimentos. A função de desidratar com certeza foi a que mais gostei.

Assa mais rápido do que forno. Diferentemente do forno, que assaria o pão de queijo em 30 minutos, a air fryer fez minhas sete unidades em 20 minutos. Mas eu poderia colocar até 800 gramas de pão de queijo e assaria da mesma forma. E eles ficaram com a textura ideal, com a casquinha crocante por fora, e macio por dentro.

Air fryer Britânia tem capacidade de 16 litros Imagem: Divulgação

Não gruda. Sem usar óleo nenhum para untar, alimentos como pão de queijo, no modo assar, e batata e nuggets, no modo fritar, não grudaram e saíram com facilidade da forma. Isso porque o cesto e as assadeiras contam com o revestimento "Redstone", que tem com quatro camadas protetoras. Além de evitar que o alimento grude, ele esquenta mais rápido do que os outros e é fácil de limpar. E a marca ainda promete que esse tipo de revestimento dura mais.

Deixa alimento fresquinho de novo. Toda vez que eu comprava pizza e sobrava um pedaço era um pesadelo. No micro-ondas, o queijo derretia, mas a pizza ficava mole. No forno, o queijo não derretia bem, às vezes queimava, mas ficava crocante. Com essa air fryer, a pizza reaquece por igual em 12 minutos, e ainda fica com a borda bem crocante.

Silenciosa, segura e iluminada. Além de não fazer muito barulho para assar, o produto ainda apita três vezes para avisar que o alimento está pronto. E se você quiser dar uma olhada antes de o processo acabar, é só acender a luz interna e olhar pelo visor transparente, sem a necessidade de abrir a portinha.

Pontos de atenção

Tamanho. A capacidade de 16 litros me atendeu bem. Por causa do espaço e da versatilidade, eu posso usar o modelo tanto para assar um bolo, quanto para fritar acompanhamentos do meu almoço ou jantar. Mas, comparada a uma air fryer tradicional, ela é maior e ocupa mais espaço na bancada.

Cuidado ao retirar alimentos. Para tirar as assadeiras não tive muita dificuldade, mas para encaixar o pegador no cesto, confesso que não foi muito fácil. Como a região fica quente, o pegador não encaixa tão facilmente e dá um pouco de medo de queimar a mão.

Usar assadeira embaixo do cesto. Descobri da pior forma que é importante colocar uma assadeira embaixo do cesto, mesmo se você for assar pão de queijo, porque a gordura e partes do alimento acabam vazando e sujando o fundo do forno, que é mais difícil de limpar.

O que mudou para mim

Air fryer Britânia também desidrata alimentos Imagem: Divulgação

Sempre gostei de comer chips de alimentos na hora do lanche, mas como eles são caros, geralmente comprava pouco. Agora, com a função desidratação da air fryer, com certeza vou comer mais vezes.

Além disso, achei vantajoso não usar óleo. Fritei batata e nuggets em 20 minutos, e obtive alimentos crocantes e que não grudaram na forma.

Para quem é indicado

É indicado para quem quer praticidade e versatilidade na hora de cozinhar. Também indico para quem cozinha com frequência para compensar o preço, já que é um modelo um pouco mais caro do que os concorrentes.

