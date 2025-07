Ações europeias marcam picos de 2 semanas com impulso de montadoras por otimismo com acordo comercial entre EUA e UE

Por Sanchayaita Roy e Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias subiram e fecharam em torno dos maiores níveis em quase duas semanas nesta quarta-feira, lideradas por papéis de montadoras, conforme investidores anteciparam um possível acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia para suavizar o efeito das tarifas, que afetam o crescimento.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,08%, a 550,22 pontos, e registrou seu maior ganho em um dia em quase um mês, depois que o Japão fechou um acordo comercial com os EUA, provocando uma valorização das ações do setor automobilístico mais cedo.

Diplomatas da UE disseram que o bloco e Washington estavam se encaminhando para um possível acordo comercial, incluindo uma tarifa base de 15% dos EUA sobre produtos europeus -- metade do nível ameaçado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

As negociações entre as duas economias ficaram atrasadas nas últimas semanas, e investidores estão ansiosos por um acordo antes do prazo final de 1º de agosto. A Comissão Europeia está planejando anunciar contra-tarifas se as negociações fracassarem.

"Uma das premissas subjacentes aos mercados globais é que, uma vez implementadas as tarifas, elas não serão tão negativas quanto se temia", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

"Do ponto de vista europeu, é compreensível que isso seja visto como uma boa notícia, porque é razoável pensar que haverá algum tipo de negociação entre os EUA e a UE para chegar a um acordo".

O setor automobilístico subiu 3,7% e registrou seu maior ganho diário em quase um mês, acompanhando uma alta acentuada de alguns rivais asiáticos.

Montadoras europeias, como Stellantis, Mercedes-Benz, Volkswagen e Porsche ganharam entre 6,1% e 7,3%.

Os balanços corporativos também estiveram no radar, com o setor de tecnologia pressionado por uma queda de 4,1% na SAP, conforme investidores ficaram desapontados com o fato de a empresa de software ter adiado o aumento das metas para o ano inteiro, depois de divulgar vendas e lucros trimestrais mais altos.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,42%, a 9.061,49 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,83%, a 24.240,82 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,37%, a 7.850,43 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,33%, a 40.697,49 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,19%, a 14.067,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,37%, a 7.717,75 pontos.