Vendas dos shoppings da JHSF crescem 17% no 2º tri

(Reuters) - As vendas totais dos shopping centers do grupo JHSF totalizaram cerca de R$1,19 bilhão no segundo trimestre, representando um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme prévia operacional divulgada na noite de segunda-feira pela companhia voltada para o setor de alta renda.

A empresa destacou que no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, as vendas subiram 26,9%. O empreendimento conta com "flagships" de marcas internacionais de alta renda e prevê um aumento no espaço das lojas da Dior, Prada e Tiffany & Co.

Além disso, a marca de relógios de luxo Rolex transformará a loja atual em sua flagship na América Latina, disse.

A JHSF acrescentou que o Boa Vista Village Town Center, que contará com 71 lojas, está em fase final de obras, com expectativa de abertura em 2025. Durante o período também deu-se continuidade às obras do Shops Faria Lima.

Em relação ao São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, a companhia disse que o número de movimentos aumentou em quase 64% na comparação com o segundo trimestre do ano passado e os litros abastecidos em aproximadamente 54%.

(Por Michael Susin)