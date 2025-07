TCE aponta 19 alunos com mais de R$ 200 mi no Universidade Gratuita em SC

Passa de 1.200 o número de beneficiários milionários suspeitos de fraudar o programa que concede bolsas de estudo para o ensino superior em Santa Catarina, aponta o TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina). Entre os casos analisados, um aluno faz parte de uma família com patrimônio que ultrapassa os R$ 800 milhões — e mesmo assim teria cursado a universidade de maneira gratuita com o benefício.

O que aconteceu

Após nova análise, TCE-SC identificou 1.260 alunos com patrimônio milionário beneficiados por bolsas de estudo. O tribunal encaminhou dados detalhados dos alunos inspecionados para o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e para a SED (Secretaria de Educação de Santa Catarina) hoje.

Reportagem do UOL inicialmente havia levantado suspeita em torno de 858 alunos com bens acima de R$ 1 milhão. Mas, após melhoria no cruzamento de dados do tribunal, o TCE-DC identificou mais 402 supostos alunos milionários a mais.

Entre os investigados, 19 alunos integram famílias com bens que ultrapassam os R$ 200 milhões, segundo o TCE-SC. "Caso as informações não decorram de erro grosseiro de preenchimento pelos alunos, chama a atenção a existência de grupos familiares com tais valores patrimoniais e que apresentem renda dentro da margem fixada pelos programas, tendo em vista que provavelmente essas famílias possuam imóveis alugados, rendimentos de atividade empresarial, rendimentos de aplicações financeiras" aponta o relator Gerson do Santos Sicca no relatório.

A família mais rica da lista dos beneficiados conta com patrimônio de R$ 855 milhões. Para efeito de comparação, em 2024 o governo catarinense destinou para o programa Universidade Gratuita 471,4 milhões — menos da metade do valor dos bens da família do aluno investigado. Somados, os valores de bens declarados dos grupos familiares dos 19 apontados na lista ultrapassam os R$ 7 bilhões. Eles teriam sido beneficiados no ano passado.

Apesar das suspeitas em torno dos alunos milionários, houve redução no número total de investigados. Inicialmente, o TCE havia apontado 18.283 inscrições irregulares. Agora, na versão encaminhada ao MPSC, são 16.693 matrículas em situação suspeita. O relatório pondera ainda que algumas pessoas podem ter sido citadas mais de uma vez nas apurações por cometerem mais de uma irregularidade e outros nomes podem aparecer de forma duplicada, já que foram considerados os dois semestres do ano passado.

Do total, 15.281 alunos teriam omitido bens de suas famílias para conseguirem aprovação do programa educacional. Outros 4.430 alunos declararam renda incompatível do que realmente têm.

Elegibilidade para bolsas se baseia em Índice de Carência. As bolsas do programa Universidade Gratuita e do Fumdesc (Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense), em que foram constatadas irregularidades, são direcionadas a pessoas em vulnerabilidade econômica ou que não conseguem bancar os cursos com a própria renda. O Fumdesc gerencia parte da verba destinada às bolsas e direciona para a permanência de estudantes no ensino superior.

A apuração do tribunal funcionou como um quebra-cabeças. Colhendo dados de diferentes sistemas dos órgãos públicos, o TCE montou uma lista com todas as suspeitas. Foram utilizados dados de inscrições imobiliárias, informe de rendimentos, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e até do Detran.

A partir de agora, MPSC e SED deverão apurar as irregularidades para constatar ou não as falhas. Caso se confirme as suspeitas encaminhadas pelo tribunal, sanções judiciais serão aplicadas e a responsabilização criminal será levada em consideração.

Secretaria de Educação diz que não recebeu relatório

A pasta disse ao UOL que não foi oficialmente notificada pelo TCE-SC. A secretaria diz que aguarda o compartilhamento oficial do documento para tomar providências.

A Secretaria de Estado da Educação (SED) informa que ainda não foi oficialmente notificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) e que solicitou formalmente, em 13 de junho, o acesso ao relatório completo. Desde então, a Secretaria aguarda o compartilhamento oficial do documento para, a partir de sua análise, adotar as providências cabíveis diante das eventuais inconsistências e indícios de irregularidades apontados.

Secretaria de Educação de Santa Catarina, em nota

O UOL tenta contato com o MPSC. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Entenda o caso

Estudantes milionários estavam cursando ensino superior de graça com bolsas oferecidas pelo governo de Santa Catarina. O UOL revelou que mais de milhares de alunos entraram na mira do TCE-SC após o órgão constatar irregularidades no programa.

Alunos cursavam a faculdade de graça, mas tinham Land Rover, barcos e galpões industriais. Nos casos levantados pelo TCE, alunos com rotinas de luxo declaravam não poder pagar a mensalidade. Estudavam de graça, mas tinham:

Land Rover Defender: R$ 733.488,00

Porsche 911 Carrera 4S: R$ 603.556,00

Caminhão Scania R/500 6X2T: R$ 658.918,00

Lanchas: R$ 202.000,00 e R$ 155.000,00

Moto aquática: R$ 132.000,00

Ainda consta no levantamento do TCE que estudantes possuíam casas e apartamentos de luxo. Alguns eram donos de grandes terrenos e salas comerciais, com valores entre R$ 13 milhões e R$ 15,2 milhões.

Bolsistas constavam em listas de sócios de empresas com capital milionário. Em um dos casos, o universitário era sócio de uma empresa com capital social de mais de R$ 21 milhões.

A Polícia Civil foi notificada pelo governador Jorginho Mello sobre as supostas irregularidades e passou a investigar o caso. O UOL apurou que consultorias e universidades estariam facilitando as fraudes.

Consultorias teriam orientado estudantes a omitir informações para preencher documentos do programa. A reportagem também apurou que a polícia também trabalha com outra linha de investigação: pessoas dentro de universidades catarinenses estariam fazendo vista grossa para aprovação de candidatos.

O que diz o governo catarinense

A SED disse que pediu ao TCE detalhes com "profundidade e rigor técnico" dos indícios de fraude. A pasta relatou que, se constatadas as irregularidades, os benefícios serão suspensos, e o ressarcimento, solicitado.

Governo ainda declarou que implementou melhorias no sistema. Para o segundo semestre de 2025, a publicação dos editais de seleção foi antecipada, assim como renovações e concessões. Um disque denúncia também foi criado para receber denúncias de irregularidades.

Como funciona o programa Universidade Gratuita

Sancionada em 2023, a Lei do Universidade Gratuita foi promessa de campanha do governador Jorginho Mello (PL). Originalmente, o projeto visa promover inclusão social no ensino superior catarinense. Ao todo, 59 instituições catarinenses de ensino participam do programa.

Elegibilidade para bolsas se baseia em Índice de Carência. Entre os critérios, estão renda per capita, patrimônio familiar, desemprego e dificuldades como despesas com tratamentos de doenças crônicas, gastos com moradia e realização da primeira graduação.

Programa é gerido pela SED (Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina). O governo compra vagas em diversos cursos de graduação em universidades não públicas catarinenses e destina aos bolsistas. A cada quatro vagas assumidas pelo estado, a universidade é obrigada a oferecer uma quinta sem custos ao poder público.

Ao fim das graduações, os beneficiados devem prestar serviços para a população —por 20 horas a cada mês de benefício recebido. Os bolsistas devem ter aprovação mínima de 75% das disciplinas.