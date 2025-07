Trump retoma críticas a Powell, diz que ele age por motivos 'políticos' e pede juros em 1%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e defendeu cortes agressivos na taxa básica de juros. "Powell está fazendo um trabalho horrível", afirmou. Segundo ele, "Powell sairá em breve de qualquer jeito. Em uns 8 meses ele estará fora", acrescentou. O mandato do atual chefe do Fed no cargo se encerra em maio de 2026.

O republicano também defendeu uma taxa de juros bem mais baixa do que a atual, "em 1%", declarou.

Durante reunião com o presidente das Filipinas na Casa Branca, Trump voltou a acusar o Fed de agir com motivações políticas. "Powell mantém taxas de juros altas provavelmente por motivos políticos", disse. Para o presidente, os juros elevados têm causado impacto direto na economia real. "Taxas de juros altas estão trazendo problemas para compradores de imóveis", afirmou, embora tenha reiterado que "nossa economia está forte".

Presente na reunião, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, também criticou a postura da autoridade monetária americana. "Eles não devem se meter no que não é da conta deles", disse, em referência ao Fed. Segundo Bessent, "eles deveriam estar reduzindo juros agora".

China

Trump ainda comentou as relações com Pequim, destacando avanços nos laços diplomáticos e comerciais. O presidente da chinês, Xi Jinping, "me convidou para ir à China. Irei em um futuro não tão distante", disse, acrescentando que "estamos lidando muito bem com a China" em relação a um acordo comercial. Segundo ele, a cadeia de suprimentos continua fluindo: "O fornecimento de ímãs da China está funcionando bem".