Trump diz que Powell estará fora do Fed em breve

WASHINGTON (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, mantém as taxas de juros norte-americanas muito altas e estará fora do cargo em oito meses, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

"Acho que ele fez um mau trabalho, mas ele estará fora muito em breve", disse Trump durante reunião na Casa Branca com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr..

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)