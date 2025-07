Trump anuncia acordo comercial com Japão, incluindo tarifa de 15%

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira um acordo comercial com o Japão que, segundo ele, resultará em um investimento de US$550 bilhões nos Estados Unidos e no pagamento de uma tarifa recíproca de 15%.

Em uma postagem no Truth Social, Trump acrescentou que o Japão se abrirá ao comércio de carros, caminhões, arroz e certos produtos agrícolas, entre outros itens.

"Este é um momento muito empolgante para os Estados Unidos da América e, especialmente, pelo fato de que continuaremos a ter sempre um ótimo relacionamento com o país do Japão", disse ele.

O anúncio de Trump foi feito após uma reunião com o principal negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, na Casa Branca nesta terça-feira, de acordo com o jornal Asahi.

O jornal também informou que Akazawa se reuniu com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

(Reportagem de Jasper Ward)