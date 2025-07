'Companheiro em todas as horas': tablet da Samsung está com 10% de desconto

Se você busca um tablet para trabalhar, estudar ou para outras atividades do dia a dia, o Galaxy Tab A9+, da Samsung, pode atender aos seus objetivos. O modelo é um dos mais bem avaliados da Amazon, com nota média de 4,8 (do total de 5) entre mais de 5,8 mil avaliações.

Só no mês passado o produto registrou mais de 1 mil vendas. O tablet tem tela de 11 polegadas e 64 GB de armazenamento. Confira abaixo mais detalhes fornecidos pelo fabricante, o que diz quem comprou e também os pontos de atenção.

O que diz a fabricante

Tela de 11 polegadas, oferece uma experiência de visualização imersiva, ideal para assistir filmes, jogar games ou navegar na internet

A tela imersiva permite dividir a tela em duas, para usar dois aplicativos ao mesmo tempo

Possui 64GB de armazenamento interno. É possível expandir o armazenamento com um cartão MicroSD para até 1TB

4GB de memória RAM

Sistema operacional Android 13

Câmera traseira de 8MP e frontal de 5MP

Processador Octa-Core Qualcomm Snapdragon 695

Versão com conectividade Bluetooth e Wi-Fi

Peso ‎480g

O que diz quem comprou

Alguns compradores elogiam o equipamento por sua funcionalidade e qualidade de tela.

O tablet é lindo. Leve e funcional. Comprei para leitura e pequenos trabalhos no Canva e CapCut então pra mim funcionou super. Não trava, tem uma tela ótima. Levo pra todos os lugares, achei bem prático Aline

Eu recomendo, a câmera é muito boa. Ele tem uma função de compartilhar tela muito bom, se você quiser para uma criança, é melhor ainda, mas para estudo e trabalho é bom também Angélica Leal

Tablet maravilhoso. Tela grande. Ótima imagem e som. Em uso há quase um ano, e continua excelente! Meu companheiro em todas as horas Marcinha

Pontos de atenção

Entretanto, alguns compradores elencam que o dispositivo possui pouca capacidade de armazenamento.

Para quem quer usar para estudos, ver vídeos e ouvir música, é uma ótima opção, mas para quem busca para jogos pesados tipo PUBG, não vai ter boa experiência, trava muito no jogo até fechando. Para estudo aprovado, para jogos reprovado Milena Ferreira

É impossível dar mais de três estrelas. A Samsung deveria vender com 6GB memória e 128 de armazenamento. Quando instalamos alguns aplicativos, ele fica travando devido a pouca memória Martin

Esperava mais do tablet. Um pouco lento. Comprei para trabalho e em momentos ele engasga com app leves Igor Farias

