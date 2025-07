Secretário do Tesouro dos EUA pede revisão das operações de política não-monetária do Fed

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que a independência vital do Federal Reserve em relação à política monetária está ameaçada por seu "desvio de mandato" para outras áreas e pediu que o banco central norte-americano realize uma análise exaustiva dessas operações.

A autonomia do Fed "está ameaçada pelo persistente desvio de mandatos para áreas além de sua missão principal, provocando críticas justificáveis que lançam desnecessariamente uma nuvem sobre a valiosa independência do Fed em relação à política monetária", disse Bessent em um post no X.

Ele chamou a política monetária do Fed de "uma caixa de joias" que deveria ser fechada para preservar sua independência, que ele afirmou ser a pedra fundamental do crescimento e estabilidade econômicos contínuos dos EUA.

Bessent disse que deveria ser realizada uma análise da decisão do Fed de lançar um projeto de reforma de sua sede em um momento em que está registrando prejuízos operacionais. Ele não disse quem deveria conduzir essa análise, acrescentando que não tem "nenhum conhecimento ou opinião sobre a base legal" do projeto.

O presidente Donald Trump tem criticado repetidamente o chair do Fed, Jerome Powell, e pediu que ele renuncie devido à relutância do banco central em reduzir a taxa de juros. Nos últimos dias, Trump também atacou a reforma de US$2,5 bilhões da sede de quase 100 anos do Fed em Washington, que excedeu seu orçamento, sugerindo que pode haver fraude envolvida e que isso poderia ser um motivo para destituir Powell.

Um parecer recente da Suprema Corte solidificou uma interpretação de longa data da lei de que o chair do Fed não pode ser demitido por diferenças de política, mas apenas "por justa causa".

A diretoria do Fed aprovou o projeto de reforma em 2017, durante o primeiro mandato de Trump, e recebeu a aprovação da Comissão Nacional de Planejamento de Capital em 2020 e 2021.

Em entrevista à CNBC na segunda-feira, Bessent se recusou a comentar sobre uma reportagem que dizia que ele havia aconselhado Trump a não demitir Powell, afirmando que a decisão seria do presidente.

(Reportagem de Andrea Shalal e Susan Heavey)