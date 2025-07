Secretário de Tesouro dos EUA se reunirá com delegação chinesa em Estocolmo

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou que se reunirá com autoridades chinesas na próxima semana em Estocolmo para discutir sua política comercial.

Um terceiro ciclo de negociações entre os Estados Unidos e a China será realizado nas próximas segunda e terça-feira, buscando alcançar uma extensão do prazo fixado para meados de agosto na aplicação de tarifas.

No início deste ano, Washington e Pequim impuseram mutuamente tarifas alfandegárias cada vez mais altas, chegando a níveis de três dígitos, o que desacelerou o comércio entre as duas maiores economias do mundo.

Mas, após reuniões de representantes dos dois países em Genebra, ambas as partes concordaram em reduzir temporariamente as tarifas em um processo de desescalada que expira no próximo mês.

"Esse acordo expira em 12 de agosto, e estarei em Estocolmo na segunda e terça-feira com meus colegas chineses, e estaremos trabalhando no que provavelmente será uma extensão dessa data", disse Bessent em uma entrevista à Fox.

O secretário indicou que espera um aumento nas tarifas para os outros parceiros comerciais dos Estados Unidos, para os quais o prazo final é 1º de agosto, mas afirmou que Washington continuaria as negociações.

