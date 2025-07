Salário mínimo teve reajuste em 2025; veja valor atualizado do pagamento

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser depositado nas contas dos trabalhadores a partir de fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento ocorre com atraso de um mês, pois os salários costumam ser recebidos no mês seguinte ao período trabalhado. Por isso, o contracheque de fevereiro já reflete o novo piso.

O salário mínimo é o valor mais baixo que um trabalhador pode receber mensalmente por atividade remunerada formal. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.

O novo montante representa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a um aumento de 7,5% — índice acima da inflação registrada no período. Ainda assim, o valor final foi limitado por causa das medidas de redução de gastos aprovadas no final de 2024.

Mudanças nas regras de cálculo

Anteriormente, o valor do salário mínimo era calculado somando a inflação do ano anterior medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Se esse modelo tivesse sido mantido, o piso salarial chegaria a R$ 1.525.

No entanto, uma nova metodologia foi implementada, incluindo uma limitação no crescimento dos gastos públicos, com um teto de 2,5% para o aumento das despesas, independentemente de o PIB ter crescido mais — como no caso de uma expansão de 3,2%.

Essa atualização no salário mínimo tem impacto direto nas aposentadorias pagas pelo INSS e em diversos programas sociais. Por isso, o governo tem buscado equilibrar os reajustes com as restrições orçamentárias, evitando elevações bruscas que possam comprometer as finanças públicas em tempos de ajuste fiscal.