Sakamoto: Bolsonaro estica a corda, mas Moraes não quer um 'mito' mártir

Jair Bolsonaro (PL) dá a impressão de querer testar a paciência do STF (Supremo Tribunal Federal), mas o ministro Alexandre de Moraes evita transformar o ex-presidente em mártir com um eventual pedido de prisão preventiva, analisou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News.

Na noite de ontem, Moraes deu 24 horas para os advogados de Bolsonaro explicarem fotos compartilhadas do ex-presidente nas redes sociais. O ministro citou a possibilidade de prisão por violação das medidas cautelares.

Por conta das ações tanto de Bolsonaro quanto do seu filho Eduardo no intuito de criar uma obstrução à investigação, embaraço da Justiça e ataques à soberania, uma vez que o conluio entre o clã Bolsonaro e Donald Trump ameaça o Brasil com tarifaço, desemprego e perda de renda, houve medidas cautelares como a tornozeleira.

Muitos juristas disseram que caberia uma [prisão] preventiva e o Supremo, especialmente Moraes, preferiu não. A impressão que temos é que o ministro não quer criar um mártir na figura de Bolsonaro junto aos seus apoiadores com uma prisão antes de uma condenação. Lula foi preso depois da condenação, ficando na cadeia por 580 dias.

O cálculo de Moraes provavelmente é esse para evitar essa política do mimimi e que Bolsonaro cavalgue na vitimização. Contudo, há um limite. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, as atitudes de Bolsonaro indicam um possível aceno para que Donald Trump endureça eventuais sanções ao Brasil.

Bolsonaro está proibido de se valer de redes sociais, inclusive para continuar os ataques à Justiça. Ele e seus seguidores sabem que a potência e a instrumentalização das redes, ainda mais para uma figura midiática, não se dão apenas com postagens feitas diretamente por Bolsonaro. É muito mais o conteúdo produzido e fomentado por ele sendo postado em redes de terceiros.

Bolsonaro está com uma série de medidas que, na prática, são para evitar que ele vá para a cadeia, mas ele continua esticando a corda. O Supremo foi duro, não tanto quanto poderia ter sido. Bolsonaro parece querer esticar a corda para ver o que acontece.

Os advogados de Bolsonaro devem dar uma justificativa de que ele não sabia. Mas e hoje? Ele repetirá a dose? Se fizer isso, simplesmente estará brincando com o STF para ver se será preso e, da cadeia, torcer para que Trump baixe o cacete no Brasil de uma vez. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

