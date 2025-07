Consulta ao 3º lote da restituição do IRPF: saiba a data de liberação

O terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 está previsto para ser pago no dia 31 de julho. A consulta aos nomes incluídos costuma ser liberada cerca de uma semana antes da data do depósito, o que indica que a nova relação de beneficiários deve ser divulgada até 24 de julho.

Como verificar a restituição do IRPF?

Para consultar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e selecionar a opção "Iniciar". Em seguida, é necessário informar o CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

O valor da restituição será transferido para a conta bancária informada no momento da declaração. Se o depósito não for realizado por algum motivo, a quantia ficará disponível para saque no Banco do Brasil por até um ano. Nesses casos, é possível solicitar um novo agendamento do crédito diretamente pelo Portal BB ou pela Central de Atendimento do banco.

Caso o valor não seja resgatado dentro do prazo de 12 meses, o contribuinte pode fazer o pedido de devolução por meio do Portal e-CAC. Para isso, deve acessar a aba "Declarações e Demonstrativos" e clicar na opção "Meu Imposto de Renda".

Quem recebe antes?

A ordem de prioridade no recebimento da restituição é definida por lei:

Primeiramente, pessoas com 80 anos ou mais; Em seguida, indivíduos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental, ou com doenças graves; Depois, aqueles cuja principal atividade profissional seja o magistério; Logo após, os contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e indicaram o Pix para o recebimento; Quando há empate nos critérios, recebe primeiro quem entregou a declaração antes.

Cronograma da restituição do Imposto de Renda 2025