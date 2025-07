Rússia usa jogos para recrutar crianças e fabricar drone militar, diz site

Por meio de um jogo online, a Rússia está recrutando crianças para desenvolver tecnologias para a produção de equipamentos militares. A informação é parte de uma investigação realizada pelo site russo Insider, que foi expulso do país após o início da guerra contra a Ucrânia.

O que aconteceu

Autoridades russas estão financiando a criação de jogos e organizando competições para recrutar estudantes do ensino médio para empresas de tecnologia militar. A iniciativa é parte de um esforço para superar sanções e aumentar a produção de drones com tecnologia de ponta no país. O artefato tem sido parte fundamental na guerra contra a Ucrânia.

O projeto Berloga foi lançado em julho 2022, 5 meses após a invasão ao território ucraniano. O jogo consiste em ajudar "ursos inteligentes" a se defender de abelhas. Em um deles, os jogadores usam drones para proteger seu "mel energético". Em outro, eles pilotam quadricópteros (um tipo de drone com quatro hélices) e entregam cargas usando coordenadas precisas.

Iniciativa conta com apoio do governo. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, foi ao lançamento.

Jogo dá pontos no exame nacional, bolsas de estudo e empregos

Jogo é sucesso entre jovens. Conforme a investigação, o projeto Berloga já atraiu centenas de milhares de estudantes.

Bom desempenho no jogo pode ajudar nas notas. Um incentivo para jogar é a oferta de pontos extras no exame nacional unificado da Rússia, usado por estudantes do ensino médio para ingressar na faculdade.

Estudantes ainda podem se qualificar para bolsas de estudo e estágios em empresas parceiras. Conforme o Insider apurou, cerca de 80% dessas empresas mantêm vínculos diretos com o setor de defesa russo ou têm executivos sob sanções.

Melhores jogadores são recrutadas por fabricantes de equipamentos militares. Adolescentes contaram ao Insider que eles estão cientes do uso militar da tecnologia, apesar de serem proibidos de admitir publicamente.

Organizadores esperam que jovens permaneçam engajados no projeto após terminarem seus estudos. O objetivo da iniciativa é transformar mais de 600.000 jogadores em desenvolvedores de drones reais.

Empregar crianças em instalações militares viola convenções internacionais. Apesar disso, o projeto está alinhado aos objetivos de Putin de obter soberania nacional, com a fabricação de equipamentos economicamente viáveis e que operem com componentes nacionais.