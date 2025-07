Reeves: temos como pilares estabilidade, ampliar investimentos e comprometimento com fiscal

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, afirmou nesta terça-feira, 22, que continua comprometida a cumprir as regras fiscais simultaneamente a metas de estabilidade econômica e ampliação de investimentos, em audiência na Câmara dos Lordes. Reeves argumentou que os três fatores estão conectados e são os pilares do governo em estratégias para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos.

"O cenário externo não é o que qualquer governo gostaria de ter, mas, apesar dos desafios, mostramos que somos capazes de nos manter com as regras fiscais e continuaremos a fazer isso", disse.

Reeves defendeu que a chave para garantir o crescimento do Reino Unido é aumentar a produtividade, que atualmente "não está a par" da competição em nível global. Para isso, a chanceler acredita que é necessário acelerar a aprovação e implementação de reformas estruturais.

Como exemplo, a ministra citou a priorização do setor de educação no processo de revisar gastos públicos, sob o objetivo de aprimorar a oferta da mão de obra qualificada no mercado de trabalho do Reino Unido. "É algo crucial para esse governo", frisou. "O capital humano é tão importante para a produtividade como a tecnologia".