Quinze palestinos morrem de fome em agravamento da crise em Gaza, dizem médicos

Por Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - Um bebê de seis semanas de idade está entre as 15 pessoas que morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas, disseram as autoridades de saúde locais, com a desnutrição matando os palestinos mais rapidamente do que em qualquer outro momento da guerra de 21 meses.

O bebê morreu em uma enfermaria de um hospital no norte de Gaza, disseram as autoridades de saúde, nomeando-o como Yousef al-Safadi. Três dos outros também eram crianças, incluindo Abdulhamid al-Ghalban, de 13 anos, que morreu em um hospital na cidade de Khan Younis, no sul do país. As outras duas crianças não tiveram seus nomes revelados.

As autoridades de saúde palestinas dizem que pelo menos 101 pessoas morreram de fome durante o conflito, incluindo 80 crianças, a maioria delas nas últimas semanas.

Israel controla todos os suprimentos de ajuda para o enclave devastado pela guerra, onde a maior parte da população foi deslocada várias vezes e enfrenta escassez aguda de necessidades básicas.

O chefe da agência de refugiados palestinos da ONU disse nesta terça-feira que sua equipe, bem como médicos e trabalhadores humanitários, estavam desmaiando em serviço em Gaza devido à fome e à exaustão.

"Ninguém é poupado: os cuidadores em Gaza também estão precisando de cuidados. Médicos, enfermeiras, jornalistas e trabalhadores humanitários estão famintos", disse o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, em um comunicado.

Houve uma condenação internacional dos assassinatos em massa de civis e da terrível escassez de ajuda em Gaza, mas nenhuma ação que tenha interrompido o conflito ou aumentado significativamente os suprimentos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta terça-feira que as imagens de civis mortos durante a distribuição de ajuda em Gaza são "insuportáveis" e pediu a Israel que cumpra as promessas de melhorar a situação, mas não disse que medidas os países europeus tomariam.

O Exército israelense disse que "considera a transferência de ajuda humanitária para Gaza como uma questão de extrema importância" e trabalha para facilitar sua entrada em coordenação com a comunidade internacional.

Israel negou as acusações de que está impedindo que a ajuda chegue a Gaza e acusou o grupo militante palestino Hamas de roubar alimentos, uma alegação que o Hamas nega.

"Os hospitais já estão sobrecarregados com o número de vítimas de disparos. Eles não podem fornecer muito mais ajuda para os sintomas relacionados à fome devido à escassez de alimentos e medicamentos", disse Khalil al-Deqran, porta-voz do Ministério da Saúde.

Deqran disse que cerca de 600.000 pessoas estão sofrendo de desnutrição, incluindo pelo menos 60.000 mulheres grávidas. Os sintomas entre os que estão passando fome incluem desidratação e anemia, disse ele.

A fórmula para bebês, em particular, está em falta crítica, de acordo com grupos de ajuda, médicos e moradores.

Israel afirma que seu ataque a Gaza tem como objetivo destruir o Hamas, que realizou o ataque mais mortal da história de Israel em 7 de outubro de 2023, matando pelo menos 1.200 israelenses, incluindo civis, de acordo com seus cálculos.

As bombas e os disparos israelenses já mataram quase 60.000 pessoas em Gaza desde então, de acordo com as autoridades de saúde locais.

Bombardeios de tanques mataram outras 16 pessoas que viviam em barracas na Cidade de Gaza na terça-feira, quando as tropas israelenses lançaram ataques em toda a faixa, segundo autoridades de saúde. O Exército israelense disse que não tinha conhecimento de nenhum incidente ou artilharia na área naquele momento.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 72 palestinos foram mortos por tiros israelenses e ataques militares nas últimas 24 horas.

MAIS CAMINHÕES SÃO NECESSÁRIOS

A busca diária de alimentos se tornou uma tarefa mortal para os habitantes de Gaza, com a UNRWA estimando que mais de 1.000 pessoas morreram ao tentar receber ajuda alimentar desde maio.

Na terça-feira, homens e meninos carregavam sacos de farinha, passando por prédios destruídos e lonas na Cidade de Gaza, pegando os alimentos que podiam dos armazéns de ajuda.

"Não comemos há cinco dias", disse Mohammed Jundia. "A fome está matando as pessoas."

As estatísticas militares israelenses mostraram na terça-feira que uma média de 146 caminhões de ajuda por dia entraram em Gaza durante a guerra. Os Estados Unidos disseram que é necessário um mínimo de 600 caminhões por dia para alimentar a população de Gaza.

Vinte e cinco países ocidentais, que apoiaram a guerra de Israel contra o Hamas, emitiram uma declaração na segunda-feira condenando Israel pela "matança desumana" de civis em Gaza, mas não houve nenhuma indicação de que outras medidas seriam tomadas contra Israel.