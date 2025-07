Reservada e apaixonada pela profissão: quem era professora morta em MG

A professora de história Soraya Tatiana Bonfim, 56, encontrada morta em Minas Gerais, é descrita por amigos e alunos como uma pessoa querida, reservada e apaixonada pela profissão.

Quem era a docente

Tatiana concluiu a licenciatura em história na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Minas em 1990. Ela já atuou como professora, coordenadora de área e supervisora pedagógica em dois colégios particulares de Belo Horizonte, segundo seu perfil no LinkedIn.

Atualmente, lecionava no Colégio Santa Marcelina de Belo Horizonte. A professora trabalhava na escola desde 2017.

Amiga diz que Tatiana era engraçada, animada e amava o trabalho. Próxima da professora há sete anos, a docente Sueli Vasconcelos contou ao UOL que Tati, como era conhecida, sempre fazia questão de estar próxima dos amigos; ia com eles a bares mesmo sem consumir bebida alcoólica, apenas pelo prazer de estar perto de quem amava. Agora, Sueli pede por justiça.

Sempre reservada, mas muito amorosa com todos que estavam ao lado dela. O sorriso fácil era uma das suas principais características. Para quem não conheceu a Tati, saiba que ela era protetora, sorridente, generosa e tinha sempre uma palavra boa para alegrar seus amigos. Como amiga, estava sempre disposta a ouvir.

Ela também era uma mulher que amava a história. Isso a fazia uma professora muito competente, que tinha grande amor pela profissão e fazia a diferença com os alunos. Para mim, fica o legado da amizade sincera, do abraço e do sorriso fácil. Será difícil não vê-la quando retornarmos ao trabalho. Fará muita falta.

Sueli Vasconcelos, amiga de Tatiana, ao UOL

Outros amigos também lamentaram a morte de Tatiana nas redes sociais. "Querida Sosô, nunca vou me esquecer da sua alegria. Estou profundamente triste e estarrecida com a sua partida. A sua luz e o seu sorriso jamais serão esquecidos. Obrigada por ter feito parte da minha vida de um jeito tão bonito. Que a justiça seja feita e prenda quem privou o mundo de você e da sua alegria", escreveu uma amiga da vítima.

Em comentários no perfil do colégio, estudantes e ex-alunos demonstraram carinho pela docente. "Uma professora incrível e uma pessoa muito querida por todos. Obrigada por todos os abraços apertados nos corredores, Tati", escreveu uma. "Uma professora incrível e um ser humano excepcional. Sempre foi querida e amável com todos. Uma perda imensa, difícil de acreditar. Vai deixar muita saudade", comentou outra.

Tati foi quem mais me marcou no colégio, que me trouxe os ensinamentos mais preciosos e despertou em mim um carinho enorme pela matéria que ensinava. Era uma pessoa de coração enorme, ia muito além de uma professora. Estava sempre com um sorriso no rosto, deixando claro o amor pelo seu trabalho e deixará essa memória em cada um dos alunos dela. Que Deus a receba com todo o amor.

Aluna presta homenagem à professora

Escola onde Tatiana dava aulas publicou nota de pesar. ''Toda a comunidade educativa da Rede Santa Marcelina se une em oração e solidariedade à sua família, colegas e estudantes neste momento de dor. Sua memória permanecerá viva entre nós'', escreveu a instituição.

O sepultamento da professora está previsto para ocorrer hoje de manhã no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte.

Entenda o caso

A professora Soraya Tatiana Bonfim era conhecida pelos amigos e alunos como 'Tati' Imagem: Obtida pelo UOL

Professora foi encontrada morta na manhã de domingo, em Vespasiano (MG), na região metropolitana de BH. Tatiana foi vista pelo filho, de 32 anos, pela última vez na quinta-feira (17). Ele disse que foi viajar naquele dia e se despediu da mãe em casa, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, segundo informações da Polícia Militar. Ela estava em recesso escolar.

No dia seguinte, Tatiana não teria respondido às mensagens dele. Ele contou que retornou à cidade após não conseguir contato com a genitora e se deparou com a casa arrumada e com o carro na garagem, mas os óculos, o celular e as chaves dela haviam sido levados.

O filho relatou à PM ter feito contato com hospitais e IML, mas sem sucesso. Ele também disse ter pedido as imagens das câmeras de segurança de vizinhos, que mostraram dois carros suspeitos parados em frente à casa na quinta. Apesar disso, não foi possível ver quem entrou ou saiu dos veículos, nem mesmo as placas deles.

Filho teria ainda checado o WhatsApp da mãe, que estava conectado em notebook, mas disse não ter achado nada suspeito. A localização do celular dela também não pôde ser acessada.

O corpo de Tatiana foi encontrado coberto por um lençol. A vítima estava sem nenhuma identificação, mas foi reconhecida pelo filho. Ela também tinha sinais de violência sexual. Segundo a PM, ela estava seminua e vestida apenas com a parte de cima da roupa.

Não há informações sobre suspeitos e a motivação do crime. A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e aguarda também a conclusão de perícias para saber a causa da morte.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.