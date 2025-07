Professor: Bolsonaro pode ter violado medida cautelar ao expor tornozeleira

Ao mostrar a sua tornozeleira eletrônica obrigatória, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode sim ter violado as medidas cautelares impostas pelo STF, disse Wallace Corbo, professor de direito da FGV e da Uerj, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Pode ter havido violação em tese, sim, na medida em que essas imagens chegaram às redes sociais de terceiro.

Assim como o Supremo pode entender que, por falta de clareza ou alguma coisa nesse sentido, que não houve violação específica, mas que a partir de agora não podem acontecer esses ou aqueles atos por parte do ex-presidente.

Wallace Corbo, professor de direito

Os advogados do ex-presidente Bolsonaro negaram ter descumprido restrições em defesa protocolada no STF após pedido de explicações feito pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no processo de golpe de Estado. Eles também pedem para detalhar se Bolsonaro está proibido de dar entrevistas.

Jair Bolsonaro posou para fotos, mostrando inclusive a tornozeleira eletrônica obrigatória, e falou em evento organizado por aliados na Câmara dos Deputados. As imagens circularam nas redes sociais e pela imprensa.

O especialista em direito Wallace Corbo explicou os dois lados sobre a situação de Bolsonaro, o de sua defesa, e de quem acusa por violação da medida.

A defesa do ex-presidente Bolsonaro, potencialmente, pode ter várias teses, mas pode alegar, por exemplo, que ali ele não estava usando redes sociais, estava falando com a imprensa, estava andando em lugares que ele pode andar, circulando em lugares que ele pode circular e, portanto, isso não envolveria uma violação às cautelares determinadas.

De outro lado a tese que encamparia a violação, que diria, olha, houve violação, seria de que ao ir à Câmara, ao ir onde quer seja, o ex-presidente sabe, porque ele tem esse conhecimento histórico, que o que ele falar vai surgir, vai aparecer nas redes sociais de milhares de pessoas que vão replicar aquele conteúdo. E aí a cautelar efetivamente estaria violada.

Com a determinação de respeitar redes sociais, existe a possibilidade das duas teses serem bem-sucedidas. O Supremo pode, inclusive, entender que não houve violação, mas a partir de agora não faça mais isso.

Wallace Corbo, professor de direito

