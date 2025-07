Ataques a ônibus em SP: suspeito confessa participação em 17 casos

Um homem foi preso hoje por suspeita de envolvimento em casos de ataques a ônibus em São Paulo. Ele confessou participação em pelo menos 17 casos, ocorridos na capital e na região metropolitana, nas últimas semanas, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Homem identificado como Edson teria apontado o irmão como participante dos ataques também. "O carro dele sempre tava em uma cena de crime", explicou Osvaldo Nico Gonçalves, secretário executivo da SSP. A prisão preventiva dos dois já foi pedida, segundo a polícia.

Muitos identificados participaram uma vez. Agora o Edson, não. Foi colocado várias vezes na cena do crime. Estava com celular, foi rastreado e ele estava nas cenas dos crimes.

Delegado Domingos Paulo Neto, da delegacia seccional de polícia de São Bernardo

Motivação dos ataques teria sido um protesto por "não concordar com nada que acontece no país". Segundo Luiz Carlos do Carmo, diretor do Demacro, o homem afirmou que queria "consertar o Brasil". Ele também disse que está arrependido por participar dos ataques.

Polícia descarta a possibilidade de ataques estarem envolvidos com desafios de redes sociais. Investigação ainda apura se disputa entre sindicatos e empresas de ônibus podem estar envolvidas com os ataques.

Polícia identificou que vidro do carro do suspeito estava quebrado, assim como ocorreu em uma das ocorrências. "Vidro traseiro esquerdo de um carro branco [visto em um dos ataques] quebrou. Não descartamos que ele tenha colocado o próprio carro na ação. Pericia constatou que o vidro traseiro do carro dele foi trocado", explicou o delegado.

Irmão de Edson participou de ao menos dois ataques, segundo a polícia civil. Câmeras teriam identificado o suspeito, que não foi localizado ainda e não teve nome divulgado.

Na Grande São Paulo, os ataques dos suspeitos teriam ocorrido, principalmente, em São Bernardo do Campo. O homem também confessou ter participado de uma ação parecida em Osasco e na avenida Cupecê, na zona sul da capital.

Motivação ainda não foi esclarecida, mas polícia acredita em 'efeito manada'. "Não existe só uma motivação. Acreditamos em uma "sucessão de propósitos", em efeito manada", explicou Ronaldo Sayeg, diretor do Deic.

As investigações apontam até o momento que os crimes foram planejados. O preso hoje também teria recrutado outras pessoas para promover os ataques, segundo a polícia. Na casa dele foram encontrados um estilingue e pequenas esferas de metal. A apuração segue em andamento para identificar outros suspeitos.

Desde 12 de junho, 530 ônibus já foram atacados na capital paulista, informou a SPTrans ao UOL. Entre ontem (21) e hoje (22) foram seis ônibus depredados na capital. "Os atos aconteceram de forma distribuída por todas as regiões da cidade", disse a SPTrans. Cerca de 800 veículos também foram depredados na região metropolitana desde 1º de junho.

Passageiros temem ataques

Passageiros adotaram mudanças na rotina por medo de se tornarem vítimas dos ataques a ônibus. Em todo o estado, são mais de 750 casos.

Cuidados adicionais passaram a ser tomados ao entrar no ônibus, segundo relatos ouvidos pelo UOL. A reportagem conversou com passageiros que passam pelo Terminal Bandeira, no centro da cidade. O local recebe linhas de todas as regiões da capital, inclusive da zona sul, área com maior incidência de casos, segundo investigações da polícia.

"Sentar na janela nem pensar". Morador de Mauá, no Alto Tietê, um garçom que não quis se identificar afirmou que optou por mudar o seu lugar habitual dentro do ônibus. Ele passa pouco tempo no veículo, já que faz a maior parte do trajeto de trem e metrô. Ainda assim, sente medo. "Agora eu só vou no meio. É muito perigoso, não dá para arriscar", afirmou.

Maria Conceição de Oliveira deixou de sentar no ônibus por medo Imagem: Lorena Barros/UOL

"A gente nunca espera que algo assim vá acontecer". Maria Conceição de Oliveira, 65, pega a linha 2002-10 todos os dias. Agora, além de evitar as janelas, também deixou de ficar sentada nos ônibus.

Apesar do clima de medo, nem todos mudaram hábitos. A pesquisadora Jaqueline Galdino, 31, afirmou ao UOL que, apesar de acompanhar os relatos sobre de depredação, não presenciou casos de violência no trecho que faz diariamente entre o bairro de Moema, na zona sul, e o centro. "Por enquanto, esses casos não têm chegado no caminho que eu faço", afirmou.