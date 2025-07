Prefeitura do Rio cria circuito de carnaval em homenagem a Preta Gil

A cantora e empresária Preta Gil morreu em Nova York neste domingo (20), aos 50 anos, vítima de câncer no intestino. Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, e deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Como intérprete, ela gravou quatro álbuns de estúdio, dois CDs e DVDs ao vivo. Ela também era sócia da empresa Mynd, uma das principais agências de marketing digital do Brasil.

A família informou que ainda não há previsão para que o corpo retorne ao Brasil, mas que ela será velada na cidade do Rio de Janeiro.