PMs são flagrados agredindo motociclista em SP; vítima grita que está sendo enforcada

Policiais militares foram flagrados agredindo um motociclista durante uma abordagem, na noite do último dia 12, em uma rua da Penha, na zona leste de São Paulo. Um vídeo feito pela mulher do motoboy mostra um policial com a joelho na costas dele, enquanto ele grita que está sufocando. O rapaz recebe também tapas e chutes. A ação revolta as pessoas que presenciam a abordagem e um PM chega a sacar uma arma para mandar que se afastem.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), diz que o homem de 27 anos e sua esposa, que estava na garupa da moto, resistiram à abordagem e foram encaminhados à delegacia, onde prestaram depoimento. A PM informou que analisa as imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais envolvidos.

O motociclista foi identificado como Hércules Raimundo e, segundo a polícia, ele foi abordado porque a moto estava sem placa. Conforme a versão dos policiais, ele teria tentado fugir e reagiu à abordagem, xingando os policiais. A companheira dele também teria proferido agressões verbais e puxado o braço de um policial. Ela filmou as agressões ao companheiro.

No vídeo que circula em redes sociais é possível ver que o motoboy é imobilizado com um dos policiais colocando o joelho sobre ele. Ele recebe também golpes de cassetete, enquanto grita e pede ajuda. "Estão me enforcando", diz. Populares tentaram intervir e foram repelidos pelos PMs. Um deles sacou uma arma e apontou em direção aos presentes.

Outros policiais chegaram para dar apoio à ocorrência e um deles usou um tubo de spray de pimenta contra as pessoas que estavam próximas. Hércules e a mulher foram colocadas na viatura e levadas para o 31° Distrito Policial. Eles prestaram depoimento e foram liberados. As imagens mostram que o rapaz teve ferimentos no rosto.

Segundo a SSP, a Polícia Militar apura as circunstâncias da ocorrência e analisa as imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais envolvidos, com o objetivo de esclarecer a atuação durante o procedimento. "A Corporação não compactua com desvios de conduta dos seus agentes e pune com rigor os que descumprem os protocolos da Polícia Militar", diz.

Estado sofreu crise por violência policial

Uma sequência de abusos cometidas por integrantes das tropas paulistas no fim de 2024 deflagrou uma crise na área da segurança pública para a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Entre as ocorrências, estavam a morte de uma criança de 4 anos na Baixada Santista, de um estudante de Medicina baleado em um hotel da capital, e o flagra de um policial atirando um homem do alto de uma ponte na zona da capital.